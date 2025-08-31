Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri

Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11&#039;de mi? İşte maç yayın bilgileri
Serie A, Genoa, Juventus, Kenan Yıldız, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie A’nın 2. haftasında Genoa ile Juventus arasındaki çekişmeli mücadele, futbolseverlerin ilgisini çekerken maçın yayın bilgileri ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Genoa Juventus maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

İtalya Serie A’da heyecan, Genoa’nın Juventus’u ağırlayacağı 2. hafta maçıyla devam ediyor. Her iki takımın da sezona iddialı bir başlangıç yapma hedefiyle sahaya çıkacağı bu karşılaşma, özellikle Türk futbolseverlerin gözdesi Kenan Yıldız’ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. 

GENOA-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Juventus arasındaki Serie A 2. hafta maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.30’da (TSİ) Stadio Luigi Ferraris’te oynanacak. Maç, S Sport 2, S Sport Plus ile Tivibu Spor 1 kanallarından canlı yayınlanacak. S Sport 2, Türksat uydusu ve çeşitli platformlar (Digiturk, D-Smart, Kablo TV) üzerinden izlenebilirken S Sport Plus internet üzerinden abonelikle erişim sağlıyor.

Juventus, sezona 2-0’lık Parma galibiyetiyle moralli başlarken, Genoa ise Lecce ile golsüz berabere kalarak lige temkinli bir giriş yaptı.

Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri - 1. Resim

GENOA-JUVENTUS MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç, Türkiye’de S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 üzerinden izlenebilecek. Stadio Luigi Ferraris stadyumunda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Her iki takımın birlikte oynadığı maç istatistiklerine bakıldığında Genoa Juventus’a karşı son 10 maçta sadece 1 galibiyet aldı. 

Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri - 2. Resim

GENOA-JUVENTUS MAÇI KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus’un Türk yıldızı Kenan Yıldız’ın Genoa maçında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Yıldız, 2024’te Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’un en genç golcüsü unvanını alarak adını duyurdu.

Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri - 3. Resim

GENOA JUVENTUS İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Genoa ve Juventus’un ilk 11'leri maç öncesi belli olacak. Muhtemel ilk 11’ler ise şöyle:

Genoa: Leali, Martin, Vasquez, Marcandalli, Norton-Cuffy, Frendrup, Stanciu, Masini, Carboni, Grönbaek, Colombo. 

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly, Locatelli, Thuram, Kostic, Conceiçao, Yıldız, David. 

Genoa-Juventus maçı hangi kanalda, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? İşte maç yayın bilgileri - 4. Resim

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa - Juventus maçı, 31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 19.30’da (TSİ) başlayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

