Gençlerbirliği - Fener maçı saat kaçta, şifreli mi, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile sahasında karşılaşacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe moral depolamak istiyor. Morinho'nun gidişinin ardından Kerem'in gelişi haberi bir nebze olsun taraftarı sevindirmişti. Gözler ise bu akşamki maça çevrildi. Sarı lacivertliler galibiyet peşinde. Peki Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00’da Eryaman Stadyumu’nda yapılacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-FENER MAÇI ŞİFRELİ Mİ, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasındaki maç beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.