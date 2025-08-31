Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig'de bu akşam Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile maç yapacak. Alanyaspor - Beşiktaş maçının ayrıntıları araştırılıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, yayın bilgileri belli mi, hangi kanalda, şifresiz mi? Geri sayım başladı, işte taraftarların merakla beklediği maç öncesi son gelişmeler...

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?

Alanyaspor - Beşiktaş maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş ligde oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Siyah beyazlıların ligin ikinci haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın ligin üçüncü haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. Beşiktaş, topladığı 3 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.