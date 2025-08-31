Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi’ne Shakhtar Donetsk’e elenerek başlayan ve Avrupa’daki macerası için hedefini Konferans Ligi olarak belirleyen Beşiktaş, İsviçre’de 1-1 berabere kaldığı Lausanne Sports takımına sahasında 1-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Büyük üzüntü sonrası taraftar gözünü Süper Lig'de dikti. Alanyaspor, bu akşam Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de bu akşam Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile maç yapacak. Alanyaspor - Beşiktaş maçının ayrıntıları araştırılıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, yayın bilgileri belli mi, hangi kanalda, şifresiz mi? Geri sayım başladı, işte taraftarların merakla beklediği maç öncesi son gelişmeler...
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Alanyaspor - Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Alanyaspor ile Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMLERİ KİM?
Alanyaspor - Beşiktaş maçını Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ile Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak. Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Çetin'e AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.
BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA?
Beşiktaş ligde oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Siyah beyazlıların ligin ikinci haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın ligin üçüncü haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. Beşiktaş, topladığı 3 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.