TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 25 Temmuz 2025 tarihinde siyasi partilere ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ için isim bildirilmesi talimatı verdi. Komisyonun amacı ise terörle mücadele ve barış sürecine katkı sağlamak olarak belirlendi.

CHP, komisyona 10 milletvekiliyle katılacağını duyurdu. Partinin genç ve dikkat çeken isimlerinden Avukat Gökçe Gökçen, bu heyette yer alacaktır. Peki, Gökçe Gökçen kimdir? İşte hayatına ilişkin tüm ayrıntılar...

GÖKÇE GÖKÇEN KİMDİR?

Gökçe Gökçen, 4 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde doğdu. 2025 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Gökçen, 2010 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 2014 yılında ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Programı'nda "Fransa'da Olağanüstü Hal" konulu teziyle tamamladı. Tez çalışmaları esnasında Fransa'da Montpellier Üniversitesi'nde konuk araştırmacı olarak yer aldı.

Gökçen, 2016 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak bulunmaktadır. Kamu Hukuku alanında doktora tez çalışmalarına devam etmektedir.

GÖKÇE GÖKÇEN'İN SİYASİ HAYATI

Gökçe Gökçen, 2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'na katıldı. CHP Bakırköy Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, Gençlik Kolları Genel Merkez Dış İlişkiler Temsilciliği yaptı.

36. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisine girdi. 10 Ağustos 2018 tarihinde CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

Gökçen, 26-27 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen 37. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda yeniden Parti Meclisine seçildi. 10 Ağustos 2020 tarihinde CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 1 Haziran 2023 tarihinde yapılan MYK toplantısında genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifasını sundu ve MYK'dan istifa etti.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili olarak TBMM'ye girmiştir.

GÖKÇE GÖKÇEN EVLİ Mİ?

Gökçe Gökçen, 15 Haziran 2024 tarihinde Özgün Göl ile evlendi. CHP genel başkanı Özgür Özel ile Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın nikah şahitliği yapmıştır.