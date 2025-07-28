Son zamanlarda bilişim hukuku, yapay zeka ve finansal düzenlemeler alanında ön plana çıkan Göksu Çelebi, genç hukukçular arasında yer alıyor. Peki, Göksu Çelebi kimdir? İşte tüm ayrıntılar...

Avukat Göksu Çelebi, kripto varlıklar, dijital dönüşüm ve sermaye piyasası hukuku alanında çalışmalarıyla tanınan bir isimdir.

“Avukatlıkta Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Rehberi”nin hazırlayıcılar arasında yer alan Çelebi, hukuk ve teknoloji entegrasyonuna önemli katkı sağlamıştır. Peki, Göksu Çelebi kimdir?

GÖKSU ÇELEBİ KİMDİR?

1998 doğumlu olan Göksu Çelebi, 2025 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. Lise eğitimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nda tamamladıktan sonra 2016-2021 yılları arasında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördü.

Liman Kurman Hukuk Bürosu’nda stajyer olarak mesleğine adım atan Çelebi, başarılı geçen staj sürecinin ardından aynı büroda tam zamanlı avukat olarak görev yapmaya başladı.

Göksu Çelebi, kısa sürede bilişim hukuku, sermaye piyasaları hukuku, kripto varlıklar, blockchain, fintech ve dijital dönüşüm konularında uzmanlaşmaya başladı. Uygulamalı hukuk alanında engin bir bilgiye sahip olan Çelebi, Ankara merkezli çalışmalarının yanı sıra birçok projede de aktif görev aldı.

Ankara Barosu’nun Hukuk ve Bilişim Teknolojileri Merkezi (HUBİTEM) ile sıcak temasta olan Çelebi, baronun hazırladığı “Avukatlıkta Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı Rehberi”nin yazar kadrosunda yer aldı.

ELSA Ankara ve Ankara Barosu çatısında birçok gönüllü etkinlikte de görev aldı.

Hukuki gelişimini devam ettirmek adına blockchain, bilişim suçları ve yapay zeka temelli hukuk uygulamaları üzerine eğitimler alan Çelebi, “Emerging Technologies and Law” gibi önemli başlıklarda da uzmanlaşma yoluna girmiştir.