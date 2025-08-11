Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler

Türkiye’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremle birlikte erken uyarı sistemleri gündeme geldi. Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılara sarsıntı başlamadan saniyeler önce bildirim göndererek önemli bir güvenlik önlemi sağladı. Peki, Google deprem uyarı nasıl açılır?

GOOGLE DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif hale getirilebilir. Telefonun ayarlar menüsünden konum ve gelişmiş ayarlar kısmına gidilerek “Deprem Uyarıları” seçeneği açılır.

İnternet bağlantısı aktif olduğunda sistem, deprem anında kullanıcıları hızlıca bilgilendirir.

TELEFONDAN DEPREM BİLDİRİMİ ALMA NASIL YAPILIR?

Deprem bildirimi almak için telefonun konum servislerinin açık olması gerekir. Android cihazlarda deprem uyarıları ayarlardan etkinleştirilirken, iPhone kullanıcıları da acil durum bildirimlerini açmalıdır. Böylece telefonlar deprem olduğunda otomatik olarak bildirim gönderir.

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ KAÇ SANİYE ÖNCE GELDİ?

Google Deprem Uyarı Sistemi Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 30 saniye önceden kullanıcıları bilgilendirdi. Erken uyarı deprem anında hazırlıklı olunmasına imkan sağladı.

İPHONE DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

iPhone’da deprem uyarıları, iOS’un “Acil Durum” bildirimleri kapsamında gönderilir. Deprem bildirimlerinin alınabilmesi için Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları seçeneği aktif olmalıdır.

ANDROİD DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

Android telefonlarda deprem uyarısı açmak için Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları ile ilgili seçenek aktif edilir. Bağlantıların açık olması halinde sistem, sarsıntıyı algılayarak kullanıcıya anında uyarı gönderir.