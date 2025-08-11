Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremle birlikte erken uyarı sistemlerine bir kez daha odaklandı. Deprem sırasında ve öncesinde birçok kullanıcı, Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi üzerinden önceden gönderilen bildirimlerle durumdan haberdar oldu.

Türkiye’de Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremle birlikte erken uyarı sistemleri gündeme geldi. Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi, kullanıcılara sarsıntı başlamadan saniyeler önce bildirim göndererek önemli bir güvenlik önlemi sağladı. Peki, Google deprem uyarı nasıl açılır?

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - 1. Resim

GOOGLE DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

Google deprem uyarı sistemi Android ve iOS telefonlarda aktif hale getirilebilir. Telefonun ayarlar menüsünden konum ve gelişmiş ayarlar kısmına gidilerek “Deprem Uyarıları” seçeneği açılır.

İnternet bağlantısı aktif olduğunda sistem, deprem anında kullanıcıları hızlıca bilgilendirir.

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - 2. Resim

TELEFONDAN DEPREM BİLDİRİMİ ALMA NASIL YAPILIR?

Deprem bildirimi almak için telefonun konum servislerinin açık olması gerekir. Android cihazlarda deprem uyarıları ayarlardan etkinleştirilirken, iPhone kullanıcıları da acil durum bildirimlerini açmalıdır. Böylece telefonlar deprem olduğunda otomatik olarak bildirim gönderir.

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - 3. Resim

GOOGLE DEPREM BİLDİRİMİ KAÇ SANİYE ÖNCE GELDİ?

Google Deprem Uyarı Sistemi Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 30 saniye önceden kullanıcıları bilgilendirdi. Erken uyarı deprem anında hazırlıklı olunmasına imkan sağladı.

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - 4. Resim

İPHONE DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

iPhone’da deprem uyarıları, iOS’un “Acil Durum” bildirimleri kapsamında gönderilir. Deprem bildirimlerinin alınabilmesi için Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları seçeneği aktif olmalıdır.

Google deprem uyarı nasıl açılır? Telefondan deprem bildirimi almak için yapılması gerekenler - 5. Resim

ANDROİD DEPREM UYARI NASIL AÇILIR?

Android telefonlarda deprem uyarısı açmak için Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları ile ilgili seçenek aktif edilir. Bağlantıların açık olması halinde sistem, sarsıntıyı algılayarak kullanıcıya anında uyarı gönderir.

Azerbaycan’dan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık ek insani yardım
