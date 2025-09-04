Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan en popüler arama motoru olan Google bu sabah çöktü. Kullanıcılar Google erişim sorunu sonrası alternatif arama motorlarının ne olduğunu merak etti. Peki Google yerine ne kullanılır, internetten nereden arama yapılır? İşte dikkat çeken haberin detayları ve 4 tarayıcı ile ilgili özellikler...

Google servislerine Türkiye genelinde bu sabah erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcılar Google'ın arama motorunun dışında YouTube, Gmail, Google Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar, Google Hangouts ve Google Meet servislerine erişmekte de güçlük çekti. Google çökünce mağdur olanlar farklı arama motorları için arayışa geçti. Peki Google yerine ne kullanılır, alternatif arama motorları neler? İşte detaylar... 

Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları - 1. Resim

YANDEX

Yandex, Rusya merkezli bir arama platformudur. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılır. Bölgesel sonuçlarda sağladığı doğruluk ve harita hizmetlerindeki detaylı altyapısıyla bilinir. Yandex'in dünya genelinde 56 milyondan fazla kullanıcısı olduğu biliniyor. 

Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları - 2. Resim

DUCKDUCKGO

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliği ile dikkat çekiyor. Arama geçmişinizi kaydetmeyen ve kişisel verilerinizi işlemeyen bu platform, özellikle güvenlik endişesi taşıyan kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor. Google'ın yaptığı gibi tıklamaları izlemiyor. 

Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları - 3. Resim

BRAVE SEARCH

Brave tarayıcısıyla entegre çalışan Brave Search, bağımsız indeks üzerinden sonuç sağlıyor.  En dikkat çeken özelliği reklamsız olması... 

Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları - 4. Resim

BING

Microsoft’un arama motoru olan Bing,  görsel aramalarda güçlü alt yapısı ile öne çıkıyor.  Fotoğraf ve video aramalarında detaylı filtrelemesi ile dikkat çekiyor. 

