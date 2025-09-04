Google yerine ne kullanabilirim? İşte Google'a alternatif arama motorları

Google servislerine Türkiye genelinde bu sabah erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcılar Google'ın arama motorunun dışında YouTube, Gmail, Google Drive, Fotoğraflar, Keep, Dökümanlar, Formlar, Google Hangouts ve Google Meet servislerine erişmekte de güçlük çekti. Google çökünce mağdur olanlar farklı arama motorları için arayışa geçti. Peki Google yerine ne kullanılır, alternatif arama motorları neler? İşte detaylar...

YANDEX

Yandex, Rusya merkezli bir arama platformudur. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılır. Bölgesel sonuçlarda sağladığı doğruluk ve harita hizmetlerindeki detaylı altyapısıyla bilinir. Yandex'in dünya genelinde 56 milyondan fazla kullanıcısı olduğu biliniyor.

DUCKDUCKGO

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliği ile dikkat çekiyor. Arama geçmişinizi kaydetmeyen ve kişisel verilerinizi işlemeyen bu platform, özellikle güvenlik endişesi taşıyan kullanıcıların tercihleri arasında yer alıyor. Google'ın yaptığı gibi tıklamaları izlemiyor.

BRAVE SEARCH

Brave tarayıcısıyla entegre çalışan Brave Search, bağımsız indeks üzerinden sonuç sağlıyor. En dikkat çeken özelliği reklamsız olması...

BING

Microsoft’un arama motoru olan Bing, görsel aramalarda güçlü alt yapısı ile öne çıkıyor. Fotoğraf ve video aramalarında detaylı filtrelemesi ile dikkat çekiyor.