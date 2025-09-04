4 Eylül 2025 tarihli Google, Youtube ve Gmail başta olmak üzere bağlı servislerde yaşanan erişim sorunu, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı. Peki, Google, Youtube ve Gmail düzeldi mi, çalışıyor mu? İşte erişim sorununa dair güncel son detaylar...

GOOGLE, YOUTUBE VE GMAİL DÜZELDİ Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

4 Eylül 2025 Perşembe günü, saat 10.00 sularında başlayan erişim sorunu, Google’ın arama motoru, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Maps ve diğer servislerini etkiledi.

Öte yandan TSİ 10.57 itibarıyla Google ve bağlı servisler yeniden erişime açıldı ve kullanıcılar normale dönen hizmetlere aşamalı olarak ulaşmaya başladı.

Sorun, yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından çözülürken bazı kullanıcılar bağlantıda yavaşlık ve ara sıra kopmalar yaşadığını bildiriyor.

Google’ın resmi sosyal medya hesapları ve web sitesinde henüz detaylı bir açıklama yapılmamış olsa da erişimin büyük ölçüde normale döndüğü gözlemlendi.

GOOGLE ERİŞİM SORUNU SON DURUM

Google’ın 4 Eylül’deki kesintisi, Türkiye’nin yanı sıra özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde; Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler de geniş bir bölgede etkili oldu.

Downdetector platformunda, binlerce kullanıcı tarafından bildirilen kesinti raporları, sorunun küresel çapta olduğunu ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin Google'dan teknik rapor talep ettiğini ve süreci yakından takip ettiklerinin açıkladı. Sayan, kesintinin Türkiye'deki GSM operatörleri veya internet servis sağlayıcılarından kaynaklanmadığını vurguladı.

Sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da teknoloji uzmanları kesintinin Google’ın sunucularında yaşanan bir donanım veya yazılım sorunundan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Kesintinin, Google’ın 27. kuruluş yıldönümüne denk gelmesi de dikkat çekti. Zira şirket 4 Eylül 1998’de kurulmuştu.

GOOGLE ERİŞİM SORUNUNUN NEDENİ NEYDİ?

Google servislerindeki bir saatlik kesinti, hem bireysel kullanıcıları hem de işletmeleri ciddi şekilde etkiledi. Gmail, Google Drive, Google Analytics ve Google Docs gibi iş süreçlerinde kritik öneme sahip servislerin devre dışı kalması çeşitli aksamalara neden oldu. Kullanıcılar, Gmail'e erişemediğinde "Hesabınız geçici olarak kullanım dışı" uyarısıyla karşılaşırken YouTube'da ise "Bir şeyler yanlış gitti" hatası aldı.

Google’dan henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak uzmanlar sorunun sunucu tabanlı bir donanım veya yazılım arızasından kaynaklanabileceğini belirtiyor. Türkiye, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, Google’dan teknik rapor talep etti