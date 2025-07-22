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Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı hangisidir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı hangisidir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güven Bana programında yeni bölümdeki sorular izleyicilerin merak konusu. Doğru cevabı bulmaya çalışan izleyiciler Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı sorusunun cevabını merak ediyor.

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında bu akşam Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı hangisidir sorusu soruldu. İzleyiciler hem yarışma heyecanını hem de verilecek cevabı takip ederken soruları da cevaplamaya çalışıyorlar. 

GÖREV SÜRESİ DOLMADAN İSTİFA EDEN İLK VE TEK ABD BAŞKANI HANGİSİDİR?

Müge Anlı'nın sunduğu ve ATV'de yayınlanan Güven Bana programında sorulan Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı hangisidir? sorusunun şıkları şu şekilde:

Görev süresi dolmadan istifa eden ilk ve tek ABD başkanı hangisidir? - 1. Resim

A: Jimmy Cartey

B: Lyondon Jhonson

C: Theodore Roosevelt

D: Richard Nixon 

Sorunun cevabı ise D şıkkı Richard Nixon oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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