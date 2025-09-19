Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu

- Güncelleme:
Göztepe Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Yayın bilgileri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İzmir'de oynanacak kritik karşılaşmaya saatler kala Göztepe Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Süper Lig'de heyecan 6. hafta mücadeleleriyle sürüyor. Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler, maçın yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede izlenir?

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynanacak Göztepe-Beşiktaş karşılaşması Beın Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden şifreli şekilde izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacağı mücadele, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar bilet satış noktaları ve Passolig üzerinden maça giriş sağlayabilecek. Maçı stadyumdan takip edemeyen taraftarlar ise ekran başında toplanacak. Mücadele, Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek. 

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak mücadele, 19 Eylül 2025 Cuma günü gerçekleşecek. Maç, 20.00'de başlayacak. 

Beşiktaş ligde topladığı 6 puanla 10. sırada yer alırken Göztepe 9 puanla 4. sırada bulunuyor. İki takımın da üst sıralar için kritik bir sınava çıkacağı bu karşılaşmada siyah beyazlılar deplasmandan puanla dönerek avantajı eline almak istiyor.

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Karşılaşma yalnızca beIN Sports platformunda şifreli olarak izlenebilecek.

