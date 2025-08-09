GSB 4 bin 400 personel alımı kadro dağılımı nasıl? Başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların e-Devlet üzerinden alınırken hangi kadrolarda alım yapılacağı ve başvuru şartları adayların gündeminde.

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere alacağı 4 bin 400 sözleşmeli personelin kadro dağılımı belli oldu.

2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik),

1 bin 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve

500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) pozisyonları için alım yapacak.

Destek Personeli (Temizlik) için 2 bin 750 kontenjan, KPSS P94 puanıyla belirlenecek. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için ise 150 kişi KPSS P3, bin kişi ise KPSS P93 puanıyla alınacak. Bakım-Onarım için ayrılan 500 kontenjan da KPSS P94 puanı esas alınarak doldurulacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Başvurular, 9 Ağustos 2025 saat 00.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden başladı. Son başvuru tarihi 17 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın personel alımına başvuracak adayların, 2024 KPSS B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili puan türlerinden yeterli puanı almış olmaları gerekiyor.

Destek Personeli (Temizlik) ve Destek Personeli (Bakım-Onarım) için KPSS P94, Koruma ve Güvenlik Görevlisi için ise KPSS P3 ve KPSS P93 puan türleri esas alınacak.

Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, kamu haklarından mahrum bulunmamaları ve görevlerini yapmalarına engel sağlık sorunlarının olmaması gibi genel şartlar aranıyor.