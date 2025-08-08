KYK burs kredi başvurusu ne zaman? 2025 GSB KYK burs başvuru tarihleri

2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını ve burs ücretlerinde artış olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, KYK burs kredi başvurusu ne zaman? İşte ücreti v detaylar...

KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), KYK burs ve kredi başvurularının genellikle Ekim veya Kasım aylarında duyuruyor.

Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet platformu üzerinden alınacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak ekonomik, sosyal ve akademik bilgilerini doldurarak burs/kredi başvurusunu gerçekleştirecek.

2025 GSB KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçmiş yıllara bakıldığında başvuruların Ekim veya Kasım 2025’te, genellikle ÖSYM üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor.

GSB, başvuru takvimini resmi internet sitesi (kygm.gsb.gov.tr) ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak.

2025 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2025 itibarıyla güncellenen ücretler şu şekilde:

Lisans ve ön lisans öğrencileri için: 3.000 TL

Yüksek lisans öğrencileri için: 6.000 TL

Doktora öğrencileri için: 9.000 TL

2026 yılı burs ve kredi miktarı Aralık 2025'te belirlenecek.

KYK BURS BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER

Başvuru sürecinde, öğrencilerin ekonomik durumlarını belgeleyen bilgiler (aile geliri, kardeş sayısı, engel durumu gibi) ve akademik bilgiler (üniversite başarı sırası, not ortalaması) değerlendiriliyor. Bu veriler, kamu kurumlarından otomatik olarak çekilerek doğrulanıyor.