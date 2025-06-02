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Gukesh D kimdir, kaç yaşında? Dünya Satranç Şampiyonu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gukesh D kimdir, kaç yaşında? Dünya Satranç Şampiyonu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 yaşındaki Dünya şampiyonu Gukesh'e yenilen Magnus Carlsen'in sinirden masayı yumrukladığı video sosyal medyada gündeme geldi. Ardından Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh D hayatı, kariyeri ve yaşı merak edildi.

Dünyanın en iyi satranç ustalarından biri olarak bilinen Magnus Carlsen'i yendiği video ile sosyal medyada gündeme gelen Gukesh Dommaraju kimdir, kaç yaşında merak ediliyor. 

GUKESH D KİMDİR?

Gukesh Dommaraju, 29 Mayıs 2006'da Hindistan'da doğdu. Dünya Satranç Şampiyonu olan Hintli satranç büyük ustası olan isim en genç Dünya Satranç Şampiyonu ve en genç Adaylar Turnuvası galibi olarak tanınıyor. 

12 yaşında Büyükusta unvanını kazanan Gukesh D, satranç tarihinin en genç üçüncü büyükustası oldu. 16 yaşındayken 2700 satranç derecesine ulaştı. ve 17 yaşındayken ise en genç üçüncü 2759 derecesine ulaşan büyükusta oldu.

2024 Dünya Şampiyonası'nda Gukesh, 18. Dünya Satranç Şampiyonu oldu. Dünya Gençler Şampiyonası ve Asya Gençler Satranç Şampiyonası'nda çoklu altın madalya aldı. 

2024 Satranç Olimpiyatı'nda takımlarda bir ve bireyselde iki altın madalya ve takımlarda bronz madalya kazandı. Ayrıca, Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazandı. 

Gukesh D kimdir, kaç yaşında? Dünya Satranç Şampiyonu - 1. Resim

DÜNYA SATRANÇ ŞAMPİYONU GUKESH D KARİYERİ

2013 yılında haftada üç gün, bir saat satranç çalışmaya başladı. Performansının iyiye gitmesiyle daha sık turnuvalara katılmaya ve hafta sonları turnuva oynamaya başladı. 

Kariyerinde pek çok başarı elde eden ve en genç büyük usta  unvanını kazanan Gukesh D, 2023 yılında Asya Satranç Federasyonu Tarafından Yılın Oyuncusu seçildi. 2023 Sportsstar Aces tarafından En İyi Genç Başarılılar (Erkek) ödülü aldı. 2024 yılında ise Dünya Satranç Şampiyonu olarak birincilik ödülünü kazandı.

Gukesh D kimdir, kaç yaşında? Dünya Satranç Şampiyonu - 2. Resim

GUKESH D KAÇ YAŞINDA?

2006 doğumlu genç satranç ustası 2025 yılı itibarıyla 19 yaşında.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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