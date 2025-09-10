Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel, 58 yaşında hayata gözlerini yumdu. 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Ankara'da son yolcuğuna uğurlanan Özel'in hayatı ve kariyeri merak edildi.

Peki, Gülden Özel kimdir, hastalığı neydi? İşte Gülden Özel hakkında bilinenler.

GÜLDEN ÖZEL KİMDİR?

Gülden Özel, 1967 yılında Antakya'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı. Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen Özel, çok sayıda programın ekran yüzü oldu. Akşama Doğru, Gide Gide Gap, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk yaptı.

Gülden Özel, 1997-2012 yılları arasında haber spikerliği görevini üstlendi. Bu süreçte, TRT 2 Ana Haber bülteni ile TRT 1 Sabah Haberlerini sundu. TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evlenen Gülden Özel, bir çocuk annesiydi.

GÜLDEN ÖZEL'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Gülden Özel'in uzun yıllar kanser hastalığıyla mücadele ettiği biliniyordu. Tedavisi devam ederken mesleğini icra etmeyi de sürdüren Özel, 9 Eylül 2025 tarihinde hayata veda etti.

Gülden Özel, meslek hayatı boyunca verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkı sundu.