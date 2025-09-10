Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Magazin Haberleri

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) spikeri Gülden Özel'in cenazesi gözyaşlarıyla defnedildi.

58 yaşında hayatını kaybeden Gülden Özel için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serhat Eroğlu, Özel'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Özel’in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 1. Resim

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Gülden Özel’in vefat nedeni de sevenleri tarafından merak edildi. Uzun yıllar ekranlarda haber bültenleri ve programlarla tanınan deneyimli spikerin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 2. Resim

SPİKERLİKTEN EĞİTMENLİĞE UZANAN BİR KARİYER

TRT ekranlarının ve radyonun önemli isimleri arasında yer alan, çok sayıda programa imza atan ve uzun yıllar haber spikerliği yapan Gülden Özel, 1967'de Antakya'da dünyaya geldi.

1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitiren Özel, TRT'nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak Ankara Radyosu'nda göreve başladı.

Daha sonra TRT Ankara Televizyonu'na geçen ve çok sayıda programın ekran yüzü olan Özel, Akşama Doğru, Gide Gide GAP, Gündem, 45 Dakika ve Kahve Molası programlarında sunuculuk görevini üstlendi.

1997-2012 yılları arasında haber spikerliği yapan Özel, bu süreçte TRT 2 Ana Haber Bülteni ile TRT 1 Sabah Haberleri'ni sundu.
TRT Spor yorumcusu Lütfü Özel ile evli ve bir çocuk annesi Özel, meslek hayatında verdiği eğitimlerle yeni spikerlerin yetiştirilmesine de katkıda bulundu.

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 3. Resim

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 4. Resim

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 5. Resim

TRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı
