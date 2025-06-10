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Gülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseriyle mücadele ederken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in katıldı. Gülşah Durbay hastalığı ve sağlık durumu merak ediliyor.

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2024 yerel seçimlerinde tarih yazarak Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı oldu ancak son dönemde kolon kanseri teşhisiyle mücadele ediyor. Gülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

GÜLŞAH DURBAY HASTALIĞI NE?

Gülşah Durbay, 4 Eylül 2024’te aldığı kolon kanseri olduğunu öğrendiğini açıkladı. 2 Ağustos 2024’te, 2008’den beri yaşadığı bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Doç. Dr. Tayfun Bişgin tarafından bağırsak operasyonu geçirdiğini belirten Durbay, ameliyat sonrası kendini iyi hissettiğini ve görevine döndüğünü ifade etti. Ancak 4 Eylül günü gelen patoloji raporuna göre kolon kanseri olduğunu öğrendi.

Gülşah Durbay hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı - 1. Resim

GÜLŞAH DURBAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisine devam ettiği biliniyor. Son olarak 10 Haziran 2025’te Ferdi Zeyrek’in cenaze törenine maske ile katıldığı görüldü.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 Manisa doğumlu Gülşah Durbay, gıda mühendisliği ve hukuk mezunu bir siyasetçi olarak tanınıyor. 31 Mart 2024’te Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olarak CHP'den Şehzadeler Belediye Başkanı seçildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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