Gümüşhane Kelkit'te olan 3.7 büyüklüğündeki deprem Erzincan’da hissedildi

Bugün öğlen saatlerinde Gümüşhane Kelkit'te olan sarsıntıyı hisseden Erzincanlı vatandaşlar deprem mi oldu az önce merak ederken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşıldı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri sayesinde gün içinde olan tüm depremlere ulaşabiliyoruz. 25 Temmuz günü meydana gelen sarsıntı Gümüşhane ve çevre illerde hissedildi.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün 14.17'de Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

25 Temmuz günü meydana gelen tüm sarsıntılara Kandilli Rasathanesi verileriyle ulaşabiliyoruz.

Çanakkale, Muğla, Batman, Balıkesir gibi illerde olan depremlerin derinliklerine ve büyüklüğüne erişebiliyoruz.