Güneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul'dan görülecek mi?

- Güncelleme:
Güneş tutulması bugün saat kaçta başlayacak, İstanbul&#039;dan görülecek mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güneş tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzü olaylarını yakından takip edenler "Güneş tutulması bugün saat kaçta, İstanbul'da görülecek mi?" sorularına cevap arıyor.

Güneş tutulmasının tarihi ve saat bilgileri merak edilip araştırılıyor. Bu doğa olayı Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle gerçekleşecek ve parçalı tutulma şeklinde gözlemlenecek. 

Parçalı Güneş tutulması Türkiye'den gözlemlendi

21 EYLÜL GÜNEŞ TUTULMASI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Güneş tutulması 21 Eylül 2025'te. Türkiye saatiyle tutulmanın başlangıcı 22:53 olarak kaydedildi.

Güneşin sırlarına açılan kapı aralanıyor'

GÜNEŞ TUTULMASI İSTANBUL'DAN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması İstanbul'dan görülmeyecektir. Güneş tutulması Okyanusya ve Antarktika kıtalarında izlenebilecek. Türkiye ve büyük Avrupa topraklarından ise tutulma gözlemlenemeyecek.

Yılın ilk güneş tutulması 30 Nisan'da gerçekleşecek

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR VE NASIL OLUŞUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi esnasında Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana gelir. Bu doğa olayı Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gerçekleşir.

Güneş tutulması, Ay'ın yeni ay evresinde bulunup, Dünya'dan bakıldığında Güneş ile aynı hizaya gelmesi ve yörüngesinin Dünya-Güneş düzleminin kesişmesiyle oluşur.

