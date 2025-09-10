Güneş tutulması ne zaman? Kısmi Güneş tutulması için nefesler tutuldu

Astronomik olaylara ilgi duyanlar için 2025 yılının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan kısmi Güneş tutulması, tarih ve izlenebilirlik açısından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Kısmi Güneş tutulması Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Güneş tutulmaları, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışınlarının bir kısmını veya tamamını engellemesiyle meydana gelir. 2025 yılında iki önemli tutulma yaşanacak.

Kısmi Güneş tutulmasının ilki 29 Mart günü gerçekleşmişti. Bu yılın ikinci tutulması olan kısmi Güneş tutulması, 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek ve Türkiye saatiyle 22.53’te başlayacak.

Tutulmanın süresi ve görünürlüğü, coğrafi konuma bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Avustralya ve Antarktika gibi bölgelerde gözlemlenebilecek.

21 Eylül’deki bu tutulma, Ay’ın Güneş’in yalnızca bir kısmını örtmesiyle oluşacak ve yaklaşık birkaç saat sürecek. Tutulmanın özellikle Okyanusya bölgesinde net bir şekilde izlenebileceği vurgulandı.

KISMİ GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek olan kısmi Güneş tutulması Türkiye’den gözlemlenemeyecek.

Tutulma, Büyük Okyanus’un güneyi, Antarktika’nın kuzeyi, Avustralya ve bazı Pasifik adaları gibi belirli bölgelerde görülebilecek.

Avrupa ülkeleri ve Türkiye coğrafi konumu nedeniyle tutulmanın görünürlük alanında yer almıyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRLERİ NELERDİR?

Güneş tutulmaları tam, halkalı, kısmi ve hibrit olmak üzere dört farklı şekilde meydana gelir. Kısmi tutulmada, Ay Güneş’in yalnızca bir kısmını örter. Tam tutulmada ise Güneş tamamen kapanır. Her bir tür, Ay, Dünya ve Güneş’in hizalanma şekline bağlıdır.