Hac ve Umre'nin arasında ne fark var, sorusu Müslümanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Haccın ve Umre'nin ne şekilde yapıldığı ve Hac ile Umre arasındaki fark arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Umreye giden Hacı olmuş sayılır mı? Hac ve Umre'nin ortak özellikleri nelerdir? Umre'de şeytan taşlama var mı? İşte detaylar...

Hac ibadeti yaklaşıyor. Hac sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Hac ve Umre arasındaki farklar araştırılıyor. Hacla Umre aynı şey mi? Umrede Kâbe tavaf edilir mi? Umre yapan kişiye ne denir, Hacı olur mu ? Ayrıntılar haberimizde...

HAC VE UMRE ARASINDAKİ FARKLAR

Hac ibadeti Kurban Bayramı öncesinde hac sezonunda yapılır. Umre ise yılın her döneminde yapılabilir. Hac yılda bir kez, Kurban Bayramında yapılır. Umre içinse herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur.

Hac ibadeti farz ve İslam'ın 5 şartından biri iken umre sünnettir. Umre yapana hac farz olmaz.

Umre, hac zamanı olan beş günden başka, senenin her günü, ihram ile yapılan, tavaf ve sa’y yapmak ve saç kazımak veya kesmektir. Umrenin farzı ikidir. İhram ve tavaf. İhram umrenin şartı, tavaf ise rüknüdür. Sa’y ve tıraş olmak ise vaciptir.

Umre, Hanefî ve Mâlikî mezhebinde müekked sünnettir. Şâfiî’de ömürde bir defa umre yapmak farzdır, ancak hemen yerine getirilmesi gerekmez. Hanbelî’de ise, ilk fırsatta hemen yerine getirilmesi gereken bir farzdır.

Hac ibadeti sonunda kurban kesmek farz iken umre ibadetinde böyle bir durum söz konusu değildir. Umre’de şeytan taşlama yapılmaz ve kurban kesilmez. Hac ibadeti yaparken, şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

UMREDE KABE TAVAF EDİLİR Mİ?

Mikât sınırlarının birinde ihrama girilir ve niyet edilir. Telbiye, tekbir, tehlil salevat-ı şerife okunarak Harem-i şerife girilir. Niyet edilip umre tavafı yapılır. Tavaf esnasında iztibâ ve ilk üç şavtta remel de yapılır.

Tavaf namazından sonra Mes’aya gidilerek umrenin sa’yi yapılır. Tıraş olunup ihramdan çıkılır. Böylece umre tamamlanmış olur.

Umrede Arafat, Minâ, Müzdelife’deki menâsik, kudum ve veda tavafı yoktur.

UMRE YAPAN KİŞİYE NE DENİR?

Umre için de hac gibi yukarda belirttiğimiz gibi belli görevlerin yerine getirilmesi gerekir. Umre yapan kişiler ise mu'temir olarak adlandırılır.

HAC İBADETİ VE ÇEŞİTLERİ

Üç türlü hac vardır. Bunlardan ilki İfrad hacdır. Bu haccı yapana müfrid hacı denir. İhrama girerken, yalnız hac yapmaya niyet eden kimsedir. Mekke’de oturanlar, yalnız müfrid hacı olur.

Bir diğer hac çeşidi Kıran hacdır. Bu haccı yapana karin hacı denir. Hacla umreye birlikte niyet eden kimsedir. Önce umre için tavaf ve sa’y edip, sonra ihramını çıkarmadan ve tıraş olmadan, hac günlerinde hac için, tekrar tavaf ve sa’y yapar.

Sonuncu hac çeşidi ise Temettü hacdır. Bu haccı yapana mütemetti hacı denir. Hac aylarında, yani Şevval, Zilkade, Zilhiccenin ilk on gününde umre yapmak için ihrama girip, umre için tavaf ve sa’y yapıp ve tıraş olup ihramdan çıkar. Memleketine gitmeyerek, o sene, Terviye gününde veya daha önce, hac için ihrama girerek müfrid hacı gibi hac yapar. Yalnız, tavaf-ı ziyaretten sonra da sa’y yapar.

Karin ve mütemetti hacıların şükür kurbanı kesmeleri vacibdir.