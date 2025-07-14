Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı 30 Haziran tarihinde başladı. Sınava giren adaylar hafızlık sınavı sonuçları tarihi ve açıklanma saati merak ediliyor.

Diyanet İşleri Bakanlığı 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı tamamladı. Sınava girenler, hafızlık sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak ve sınav sorgulama ekranını merak ediyor.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

19-30 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan 2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı, 30 Haziran 2025 tarihinde başlayarak başvuru durumuna göre sınav tamamlanıncaya kadar devam eden günlerde tamamlandı. 21 merkezde gerçekleşen sınavın sonuçları 15 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2025 Yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulanıyor. Sınav yılı ve sınav seçilerek TC kimlik numarası, baba ve anne adı dolduruluyor.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI