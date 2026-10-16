İstanbul hafta sonu hava durumu, kentte günlerdir etkili olan sağanak ve serin havanın ardından merak ediliyor. 17-18 Ekim Cumartesi ve Pazar günü dışarı çıkmayı planlayanlar yağışların devam edip etmeyeceğini, sıcaklıkların kaç derece olacağını ve kuvvetli sağanak uyarılarını takip ediyor.

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İstanbul’da hafta boyunca etkili olan soğuk ve yağışlı hava sistemi hafta sonu öncesinde de gündemde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM’un güncel tahminlerinde özellikle cumartesi günü için dikkat çeken yağış beklentisi bulunurken pazar gününe ilişkin tahminlerde farklılık görülüyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. AKOM’un haftalık hava tahmin raporuna göre cumartesi günü sıcaklığın en düşük 11, en yüksek 15 derece civarında olması öngörülüyor. Günlük yağış miktarının 30 ila 60 kilogram arasında olabileceği tahmin edilirken kuvvetli sağanak nedeniyle su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri de cumartesi günü İstanbul için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak ihtimaline işaret ediyor.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? 17-18 Ekim İstanbul hava durumu

AKOM’un paylaştığı haftalık raporda pazar günü İstanbul’da parçalı bulutlu hava ve yağışsız bir gün öngörülürken sıcaklıkların 11-16 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.

17-18 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL?

17 Ekim Cumartesi günü İstanbul’da yağışlı ve serin hava öne çıkacak. AKOM, kenti etkileyen soğuk ve yağışlı sistemin yeni hafta başına kadar bölgede kalmasının beklendiğini bildiriyor. Cumartesi günü yer yer kuvvetli sağanak görülmesi beklenirken sıcaklıkların yaklaşık 11-15 derece arasında kalacağı tahmin ediliyor. MGM verilerinde de yüksek nem ve gök gürültülü sağanak beklentisi dikkat çekiyor.

Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı? 17-18 Ekim İstanbul hava durumu

18 Ekim Pazar günü sıcaklıklarda sınırlı bir değişim bekleniyor. AKOM tahmininde sıcaklıkların yaklaşık 11-16 derece arasında seyredeceği ve havanın parçalı bulutlu olacağı belirtiliyor. MGM ise pazar günü için daha yağışlı bir tablo çizerek gök gürültülü sağanak öngörüyor. Her iki tahminde de sıcaklıkların ekim ayı ortalamalarının altında kalacağı görülürken, pazartesi gününden itibaren yağışların zayıflaması bekleniyor.

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