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İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu

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İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı soruları dün yaşanan sağanak yağışların ardından gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü yayımladığı uyarıda Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. İstanbul'da 16 Ekim Cuma sabahından itibaren gök gürültülü sağanakların etkili olması, yağışların özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise yağışlı sistemin kent genelinde etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

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Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama riskleri gündeme gelirken vatandaşlar, “İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı?” sorularına cevap arıyor. İşte 15-16 Ekim İstanbul hava durumu ve Meteoroloji'nin son uyarıları...

İstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15-20 Ekim tarihlerini kapsayan tahminlerinde İstanbul için kar yağışı beklenmiyor. Kentte önümüzdeki günlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 11 ila 18 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Cuma ve cumartesi günleri kuvvetli sağanakların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

İstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu

İSTANBUL'DA BUGÜN VE YARIN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 15 Ekim Perşembe günü öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde yağışın etkisini azaltarak havanın çok bulutlu olması öngörülüyor. Gece yarısından itibaren sağanakların yeniden başlaması tahmin ediliyor.

İstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu

16 Ekim Cuma günü ise yağışın sabah saatlerinden geceye kadar devam etmesi bekleniyor. Cuma günü sıcaklığın en düşük 11, en yüksek 15 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde kuvvetli yağış görülebileceği için vatandaşların tedbirli olması gerektiği ise MGM tarafından duyuruldu.

İstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbulda kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu

15-16 EKİM İSTANBUL HAVA DURUMU

TARİHTAHMİN EDİLEN
HadiseSıcaklık (°C)Nem (%)Rüzgar (km/sa)
En DüşükEn YüksekEn DüşükEn YüksekYönHız
16 Ekim Cuma
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
11157088
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
17
17 Ekim Cumartesi
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
11157491
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
23
18 Ekim Pazar
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
11176181
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
19
19 Ekim Pazartesi
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
14187183
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
15
20 Ekim Salı
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
14177892
İstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
Başlık Resmiİstanbul'da kar yağacak mı, bugün ve yarın yağmur var mı? 15-16 Ekim İstanbul hava Durumu
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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