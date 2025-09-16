Hakan Bilal Kutlualp kimdir, kaç yaşında nereli? Son dakika Fenerbahçe haberi!

Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü genel kurul çağrısı yaparak sarı-lacivertli kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Son dakika Fenerbahçe haberleri taraftarların yakın takibinde. Şu sıralar Hakan Bilal Kutlualp'in ismi internette en çok arananlar listesinde yer alıyor. Yaptığı açıklamalar dikkat çekiyor. Peki Hakan Bilal Kutlualp kimdir, ne iş yapar, serveti ne kadar? İşte tüm ayrıntılar...

HAKAN BİLAL KUTLUALP KİMDİR?

Hakan Bilal Kutlualp, 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kökeni Balkanlara dayanır aslen Rumeli göçmenidir. Hakan Bilal Kutlualp, turizm, tekstil, gıda, lojistik ve dış ticaret gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren bir iş adamıdır. Servetinin büyük bir kısmı, muz ticareti ve dış ticaret yatırımlarından kazanmıştır. Özellikle muz ticaretiyle “Muz Kralı” lakabını kazanan Kutlualp, Türkiye’ye muz ithalatında büyük bir pazar payına sahiptir.

HAKAN BİLAL KUTLUALP FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİ

2002-2005 yılları arasında Fenerbahçe’de görev almış ve kulübün önemli futbolcularının transfer süreçlerinde büyük rol oynamıştır. Hakan Bilal Kutlualp son olarak 2025 yılında Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklamıştır. Fenerbahçe’de Alex de Souza, Nicolas Anelka, Stephen Appiah ve Pierre van Hooijdonk gibi yıldız transferlerinde çok önemli katkıları olmuştur.

HAKAN BİLAL KUTLUALP'İN SERVETİ KAÇ PARA?

Hakan Bilal Kutlualp'ın serveti de çok merak ediliyor. Serveti hakkında net rakam yok, ancak 2025’te ekonomi çevreleri 150-200 milyon dolar arasında tahmin ediyor. Kendisinin İstanbul Boğazı’nda yalısı, Bodrum ve Miami’de villaları, Londra ve Dubai’de ticari ofisleri vardır.