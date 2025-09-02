Hakan Çalhanoğlu geliyor mu, kalıyor mu? Galatasaray çok istedi ama...

Galatasaray, UEFA listelerinin belirleneceği son gün öncesinde adeta gaza bastı. Spor camiasının gündemine damga vuran isimleri peş peşe duyuran kulüp çalışmalarına devam etti. İlkay Gündoğan ve Uğurcan Çakır transferlerinin ardından gözler uzun zamandır Galatasaray'da oynamak isteyen Hakan Çalhanoğlu'na çevrildi. Peki son durum ne, Hakan Çalhanoğlu geliyor mu, kalıyor mu? İşte detaylar...

GALATASARAY, HAKAN İÇİN INTER'E KAÇ PARA TEKLİF ETTİ?

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü İnter’e olan teklifini 12,5 milyon avroya çıkardı. İnter Başkanı Guiseppe Marotta ise “Transferde artık bir şey olmayacak” dedi. Hakan'ın ise kulübüne baskı yaptığı iddia edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU, GALATASARAY'A GELİYOR MU?

Öte yandan Milli futbolcu, sarı kırmızılıların senelik 5 milyon avroluk teklifini kabul etti. Eğer Marotta da ikna olursa Galatasaray Hakan Çalhaoğlu'nu bugün İstanbul’a getirecek. İmzayı attırdıktan sonra da adını UEFA listesine yazacak.