Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun kiralama bedelini açıkladı

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadro planlamasında yer almayan Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu. Kolombiyalı savunmacının yeni adresi Brezilya olurken sarı kırmızılı takım kiralama bedelini duyurdu.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu.

KİRALAMA BEDELİ AÇIKLANDI

Galatasaray, 26 yaşındaki savunma oyuncusu Carlos Cuesta'nın Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiraladığını açıkladı. 

Sarı kırmızılı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir. Vasco Da Gama'nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

CUESTA'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 9 maça çıkan Cuesta gol katkısı sağlayamadı.

