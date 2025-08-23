Hakem Kurulu toplantısı ne zaman bitecek? Memur toplu sözleşmesi zam kararı bekleniyor

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını belirleme görevi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na devredildi.

HAKEM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 23 Ağustos 2025 tarihinde Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uşan ve Prof. Dr. Erdinç Yazıcı, Memur-Sen Genel Sekreteri Mahmut Faruk Doğan ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney katıldı.

Kurul, 4688 sayılı Kanun gereği, hükümet ve sendikalar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için 5 gün içinde kararını açıklamak zorunda. Bu nedenle toplantıların 27 Ağustos 2025 Çarşamba gününe kadar tamamlanması bekleniyor.

KAMU HAKEM KURULU KARARLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun, 4688 sayılı Kanun uyarınca, başvuru tarihinden itibaren 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.

Kamu İşveren Heyeti’nin 22 Ağustos 2025 tarihinde resmi başvuruyu yapmasının ardından kurulun en geç 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü kararını açıklaması bekleniyor.

Alınan karar 2026 ve 2027 yıllarında yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaş zammı ile mali ve sosyal haklarını belirleyecek. Kesin olarak çıkacak karara itiraz edilemeyecek. Ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

HAKEM KURULU KARARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı kesin ve bağlayıcıdır. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girer ve itiraz veya dava yolu kapalıdır.