Zam kararı hakemde! Memur-Sen değil Hükumet hakeme gitti

EKONOMİ SERVİSİ - 15 Ağustos’ta 2026 yılı için önerilen zamlara ek olarak taban aylığa 1.000 lira artış teklif eden Kamu İşveren Heyeti, 18 Ağustos’ta yaptığı revizede ise 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 11, ikinci altı ayı için yüzde 7 önermiş, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4, ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif etmişti. Memurlar, ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam istemişti. Ayrıca; 2026’da taban aylığa 10 bin TL ve yüzde 10 refah payı zammı, 2027’de taban aylığa 7 bin 500 TL zam, toplu sözleşme ikramiyesinin aylık 2 bin 925 TL’ye çıkarılması, aylık 17 bin 600 TL kira yardımı gibi talepler de gündemde yer alıyordu.

GEÇMİŞTE NELER YAŞANDI?

2012’den bu yana sendikalarla hükûmet arasındaki görüşmelerden üçü Hakem Kurulu’nda sonuçlandı. Kurul, iki seferde hükûmetin zam teklifini hiçbir değişiklik yapmadan kabul etti. Bir defa da yüzde 0,5’lik artış yaptı.

2012 yılı için hükûmetin yüzde 3.5+4’lük teklifinin kabul edilmemesi üzerine gidilen Kurul, yüzde 4+4 zamma karar verdi. Aynı kararda, 2013 için ise hükûmetin yüzde 3+3 teklifi kabul gördü.

AYNEN KABUL EDİLMİŞTİ

Hakem Kurulu’na gidilen ikinci dönem 2020-21’de de hükûmetin yüzde 4+4 ve 3+3 teklifleri aynen kabul edildi. 2023’teki 7. dönem görüşmesinde de Hakem Kurulu hükûmetin 2024 için yüzde 15+10, 2025 için %6+5 zam teklifini kabul etti. Fakat iki yılda da enflasyon bu orandan çok daha yüksek geldiği için bu iki yılda memurlara enflasyon farkı zammı yapıldı. Ekonomi Servisi