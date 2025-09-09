Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi

Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi

Hamas Lideri Halil El Hayye, Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. 5 Kasım 1960’ta Gazze’de doğan El Hayye'nin hayatı merak konusu. Halil El Hayye kimdir merak ediliyor.

Halil El Hayye kimdir merakla kamuoyunca araştırılmaya başlandı. İsrail basınından gelen bazı iddialar ve gündemdeki spekülasyonlar nedeni ile Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi merak konusu oldu.

Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - 1. Resim

HALİL EL HAYYE KİMDİR?

Halil El Hayye, 5 Kasım 1960 tarihinde Gazze, Filistin’de doğmuştur. Filistin vatandaşı olan El Hayye, Hamas siyasi hareketinin önde gelen isimlerinden biridir. Sünni Müslüman inancına sahip olan El Hayye, Gazze İslam Üniversitesi’nden mezun olmuştur.

2006 yılının Ocak ayında, Halil El Hayye Gazze Şehri temsilcisi olarak Filistin Yasama Meclisi’ne seçilmiştir. Meclisteki görevi, Gazze bölgesinin yasama süreçlerinde temsil edilmesini sağlamaktır.

Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - 2. Resim

6 Ağustos 2024 tarihinde ise Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevine atanmış ve Salih El Aruri’nin yerine geçmiştir.

Halil El Hayye, siyasi kariyeri boyunca Hamas’ın Filistin davası ile ilgili açıklamalarına katılmış ve çeşitli görüşlerini kamuoyu ile paylaşmıştır. 7 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşen çatışmalar sonrasında yaptığı açıklamada, operasyonların bölgedeki dengeyi değiştirmeyi hedeflediğini ifade etmiştir. El Hayye, Hamas’ın amacının sadece Gazze yönetimi olmadığını, Filistin meselesine uluslararası dikkat çekmek olduğunu belirtmiştir.

Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - 3. Resim

El Hayye’nin ailesi, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında bazı kayıplar yaşamıştır. 2007 yılında iki erkek kardeşi ve diğer bazı akrabaları evlerine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmiştir.

2008 yılında oğullarından biri İzzeddin el-Kassam Tugayları’nda liderlik yaparken bir hava saldırısında hayatını kaybetmiştir.

2014 yılında diğer oğlu, gelini ve torunu ise Temmuz ayında düzenlenen bir hava saldırısında ölmüştür.

Halil El Hayye kimdir? Hamas Lideri Halil El Hayye'nin hayatı ve biyografisi - 4. Resim

Halil El Hayye, Birleşmiş Milletler’e Filistin’in 1948 öncesi sınırları içinde tanınması çağrısında bulunmuştur. Şucaiyye mahallesinde ikamet eden El Hayye, uzun yıllardır hem yasama görevini hem de Hamas içindeki üst düzey pozisyonunu sürdürmektedir.

