ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ile büyük bir merakla bekleniyor. Hamal dizisi ne zaman başlayacak sorusu gündemde yerini korurken dizinin oyuncuları ve konusu da araştırılıyor.

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Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u bir araya getiren Hamal dizisinin çekimleri başladı. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen çekimlerle birlikte dizinin yayın takvimi de merak edilmeye başlandı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak?

Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca başrolleri paylaşacak

HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanması planlanan Hamal dizisinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Eylül 2026’da çekimleri başlayan yapımın Kasım ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği konusunda kanal tarafından kesin bir takvim paylaşılmadı.

Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca başrolleri paylaşacak

HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hamal, yıllardır İstanbul’un Eminönü semtinde hamallık yaparak yaşayan Kemal’in geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Kemal, dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat süren bir adam gibi görünse de geçmişinde taşıdığı sırlar, onun bugünkü hayatını da etkiliyor.

Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca başrolleri paylaşacak

Bir dönem “Harputlu Kemal” adıyla tanınan karakter, geride bıraktığını düşündüğü karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hesapta olmayan bir ölüm, Kemal’in hayatındaki dengeleri değiştiriyor. Yıllardır saklı kalan meselelerle yeniden karşı karşıya gelen karakter, kendisini kaçınmak istediği dünyanın içinde buluyor.





Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca başrolleri paylaşacak

HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca – Hamal Kemal

Fahriye Evcen – Hayat

Caner Cindoruk – Egemen

Erdal Özyağcılar – Derviş

Burak Tozkoparan – Tekin

Sarp Akkaya – Falke

Yiğit Uçan – Esfender

Yasemin Yazıcı – Hilal

Zeynep Kankonde – Adile

İpek Erdem – Afet

Hakan Karsak – Bülbül

Sera Kutlubey – Melez

Fatih Yücebağ – İki Ton

Onur Dilber – Mıhçı

Elifnaz Altay – Neva

İlayda Çevik – Ece

Mine Teber – Gülizar

Taylan Meydan – Ünlü Ünal

Mine Sağyaşar – Rabia

Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan

Berke Gündem – Araf

Seda Akman – Sıla

Zehra Yılmaz – Mine

Sinan Cem Narinlik – Mert

Eymen Erdurmaz – Kemal’in oğlu

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