Hamal dizisi ne zaman başlayacak? Fahriye Evcen ve Oktay Kaynarca başrolleri paylaşacak
ATV’nin yeni sezon için hazırladığı Hamal dizisi, dikkat çeken oyuncu kadrosu ile büyük bir merakla bekleniyor. Hamal dizisi ne zaman başlayacak sorusu gündemde yerini korurken dizinin oyuncuları ve konusu da araştırılıyor.
Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen ve Caner Cindoruk’u bir araya getiren Hamal dizisinin çekimleri başladı. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilen çekimlerle birlikte dizinin yayın takvimi de merak edilmeye başlandı. Peki, Hamal dizisi ne zaman başlayacak?
HAMAL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV ekranlarında yayınlanması planlanan Hamal dizisinin kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Eylül 2026’da çekimleri başlayan yapımın Kasım ayı içerisinde izleyiciyle buluşması bekleniyor. Dizinin ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı ve saat kaçta ekrana geleceği konusunda kanal tarafından kesin bir takvim paylaşılmadı.
HAMAL DİZİSİNİN KONUSU NE?
Hamal, yıllardır İstanbul’un Eminönü semtinde hamallık yaparak yaşayan Kemal’in geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Oktay Kaynarca’nın canlandırdığı Kemal, dışarıdan bakıldığında sıradan bir hayat süren bir adam gibi görünse de geçmişinde taşıdığı sırlar, onun bugünkü hayatını da etkiliyor.
Bir dönem “Harputlu Kemal” adıyla tanınan karakter, geride bıraktığını düşündüğü karanlık geçmişinden uzaklaşmaya çalışıyor. Hesapta olmayan bir ölüm, Kemal’in hayatındaki dengeleri değiştiriyor. Yıllardır saklı kalan meselelerle yeniden karşı karşıya gelen karakter, kendisini kaçınmak istediği dünyanın içinde buluyor.
HAMAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Oktay Kaynarca – Hamal Kemal
Fahriye Evcen – Hayat
Caner Cindoruk – Egemen
Erdal Özyağcılar – Derviş
Burak Tozkoparan – Tekin
Sarp Akkaya – Falke
Yiğit Uçan – Esfender
Yasemin Yazıcı – Hilal
Zeynep Kankonde – Adile
İpek Erdem – Afet
Hakan Karsak – Bülbül
Sera Kutlubey – Melez
Fatih Yücebağ – İki Ton
Onur Dilber – Mıhçı
Elifnaz Altay – Neva
İlayda Çevik – Ece
Mine Teber – Gülizar
Taylan Meydan – Ünlü Ünal
Mine Sağyaşar – Rabia
Kuzey Seyhan Kıskacıoğlu – Civan
Berke Gündem – Araf
Seda Akman – Sıla
Zehra Yılmaz – Mine
Sinan Cem Narinlik – Mert
Eymen Erdurmaz – Kemal’in oğlu