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Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti

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Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti
Başlık ResmiYılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam Davulu' sahnesi nedeniyle yoğun tepki alan Yılmaz Erdoğan'ın X hesabına erişim engeli getirildi.

16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti
Başlık ResmiYılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti

Dizinin karakterlerinden Asım Noyan'a canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım, senaryosunun yanı sıra kam davulunun kullanıldığı sahneyle de tartışmaları beraberinde getirdi.

Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti
Başlık ResmiYılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti

KAM DAVULU TEPKİ ÇEKTİ

Dizi, özellikle kam davulus sahnesi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.

Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti
Başlık ResmiYılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti

X HESABI ASKIYA ALINDI

'Kam davulu' sahnesi nedeniyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan’ın Twitter hesabı askıya alındı.

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