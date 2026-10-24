Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı! Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepki çekmişti
Yılmaz Erdoğan'ın Netflix'te yayınlanan Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam davulu' sahnesi tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı.
Organize İşler: Karun Hazinesi dizisindeki 'kam Davulu' sahnesi nedeniyle yoğun tepki alan Yılmaz Erdoğan'ın X hesabına erişim engeli getirildi.
16 Ekim'de Netflix'te izleyiciyle buluşan ve sekiz bölümden oluşan Organize İşler: Karun Hazinesi, yayınlanmasının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Dizinin karakterlerinden Asım Noyan'a canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde yer aldığı yapım, senaryosunun yanı sıra kam davulunun kullanıldığı sahneyle de tartışmaları beraberinde getirdi.
KAM DAVULU TEPKİ ÇEKTİ
Dizi, özellikle kam davulus sahnesi nedeniyle sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu.
X HESABI ASKIYA ALINDI
'Kam davulu' sahnesi nedeniyle eleştirilen Yılmaz Erdoğan’ın Twitter hesabı askıya alındı.