TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz’in 36. bölüm tanıtımı, Oruç karakterinin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Dizinin 35. bölümünün ardından yayınlanan 36. bölüm fragmanıyla ''Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı?'' sorusu gündeme geldi.

Kaydet a- | +A

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç’tan uzun süre haber alınamadığının görülmesi izleyicileri endişelendirdi. Esme’nin Adil’e sorduğu soru ve Adil’in verdiği tepki, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Burak Yörük diziden ayrıldı mı?

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

TAŞACAK BU DENİZ ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında Oruç’un kaçırılması karakterin öldüğü fikrini gündeme taşıdı. Oruç’tan uzun süredir haber alınamadığının söylenmesi üzerine Adil harekete geçerken, Esme’nin son sahnedeki sorusuna aldığı cevap izleyenlerde soru işaretlerine neden oldu. Yapım ekibinden Oruç'un öldüğüne ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

BURAK YÖRÜK TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Oruç’un akıbetiyle ilgili belirsizlik, karakteri canlandıran Burak Yörük’ün diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç’un ortadan kaybolmasının üzerine Adil, Oruç’un başına ne geldiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Adil’in şüpheleri Timur üzerinde yoğunlaşıyor.

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

Oruç’un hayatından endişe eden Esme, ''Oruç öldü mü?'' diye sorarken Adil’in başını eğerek ''Evet'' demesi izleyenleri şaşırttı. Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına ilişkin yapım ekibi tarafından bir duyuru ise henüz gelmedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala