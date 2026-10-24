Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı

TRT 1’in ilgiyle takip edilen yapımlarından Taşacak Bu Deniz’in 36. bölüm tanıtımı, Oruç karakterinin akıbetiyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Dizinin 35. bölümünün ardından yayınlanan 36. bölüm fragmanıyla ''Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı?'' sorusu gündeme geldi.

Kaydet
|

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç’tan uzun süre haber alınamadığının görülmesi izleyicileri endişelendirdi. Esme’nin Adil’e sorduğu soru ve Adil’in verdiği tepki, sosyal medyada geniş yankı buldu. Peki, Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü? Burak Yörük diziden ayrıldı mı?

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

TAŞACAK BU DENİZ ORUÇ ÖLDÜ MÜ?

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm fragmanında Oruç’un kaçırılması karakterin öldüğü fikrini gündeme taşıdı. Oruç’tan uzun süredir haber alınamadığının söylenmesi üzerine Adil harekete geçerken, Esme’nin son sahnedeki sorusuna aldığı cevap izleyenlerde soru işaretlerine neden oldu. Yapım ekibinden Oruç'un öldüğüne ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

BURAK YÖRÜK TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Oruç’un akıbetiyle ilgili belirsizlik, karakteri canlandıran Burak Yörük’ün diziden ayrılıp ayrılmadığı sorusunu da beraberinde getirdi.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç’un ortadan kaybolmasının üzerine Adil, Oruç’un başına ne geldiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Adil’in şüpheleri Timur üzerinde yoğunlaşıyor.

Taşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!
Başlık ResmiTaşacak Bu Deniz Oruç öldü mü, Burak Yörük diziden ayrıldı mı? 36. bölüm fragmanı izleyenlerin gündeminde!

Oruç’un hayatından endişe eden Esme, ''Oruç öldü mü?'' diye sorarken Adil’in başını eğerek ''Evet'' demesi izleyenleri şaşırttı. Burak Yörük’ün Taşacak Bu Deniz’den ayrıldığına ilişkin yapım ekibi tarafından bir duyuru ise henüz gelmedi.

İLGİLİ HABERLER
Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, diziden ayrıldı mı? Onur Dilber
HABERLER
Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, diziden ayrıldı mı? Onur Dilber'in yeni dizisi
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz
HABERLER
Taşacak Bu Deniz Cengiz Volkov kimdir? Ali Önsöz'ün oynadığı diziler ve kariyeri
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.