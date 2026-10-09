Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda Gezep karakterinin yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Onur Dilber’in kadrodaki durumu, ayrılığın nedeni ve oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı yeniden araştırılmaya başlandı.

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Taşacak Bu Deniz, 32. bölümüyle yeni sezonuna başlarken geçen sezonun dikkat çeken karakterlerinden Gezep’in hikayede yer almaması merak konusu oldu. Onur Dilber’in canlandırdığı karakter için ayrılık kararı sezon finalinin ardından gündeme gelmişti.

TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN YOK

Taşacak Bu Deniz’de Gezep karakterinin yeni sezonda yer almamasının nedeni, Onur Dilber’in oyuncu kadrosundan ayrılması. Dilber, sezon finalinin ardından yaptığı açıklamada Gezep’in yeni sezonda olmayacağını kendisinin de öğrendiğini, bu karara şaşırdığını ve üzüldüğünü belirtmişti. Yeni sezon bölümlerinde karakterin görülmemesinin ardından konu yeniden gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, diziden ayrıldı mı? Onur Dilber'in yeni dizisi

ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?

Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz’den ayrıldı ve yeni sezon kadrosunda yer almıyor. Oyuncu, ayrılık haberini sezon finalinin ardından kendisi duyurmuştu. Dilber’in açıklamasından sonra sosyal medyada ve bazı haberlerde ayrılığın perde arkasına ilişkin farklı iddialar gündeme gelse de oyuncu bu iddiaları reddetti.

Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz sonrasındaki yeni projesi de belli oldu. Oyuncu, KYN Yapım imzalı Hamal dizisinin kadrosuna katıldı. Dilber yeni dizide Mıhçı Hasan karakterine hayat verecek. Hamal’ın oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimler de bulunuyor. Dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, diziden ayrıldı mı? Onur Dilber'in yeni dizisi

ONUR DİLBER KİMDİR?

1982 yılında Trabzon'da doğan Onur Dilber, televizyon izleyicisi tarafından Seksenler dizisindeki Komiser Rıza karakteriyle tanındı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Gezep karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi edindi.

ONUR DİLBER OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Hamal - 2026

Taşacak Bu Deniz - 2025-2026

Doktor: Başka Hayatta - 2026

Fer - 2025

Son Bayram - 2025

Mükemmel Aile - 2024

Hudutsuz Sevda - 2023

Bizim Hoca: Sıkıntı Yok - 2023

Bizum Hoca: Bezdum da! - 2022

Bizum Hoca 2 - 2021

Ev Yapımı - 2020

Kapan - 2019

Dert Bende - 2019

Görevimiz Tatil - 2018

Yaşamak Güzel Şey - 2017

Oflu Hoca'nın Şifresi - 2014

Seksenler - 2012-2021

Papatyam - 2010

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