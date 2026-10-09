Taşacak Bu Deniz Gezep neden yok, diziden ayrıldı mı? Onur Dilber'in yeni dizisi
Taşacak Bu Deniz’in yeni sezonunda Gezep karakterinin yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Onur Dilber’in kadrodaki durumu, ayrılığın nedeni ve oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı yeniden araştırılmaya başlandı.
Taşacak Bu Deniz, 32. bölümüyle yeni sezonuna başlarken geçen sezonun dikkat çeken karakterlerinden Gezep’in hikayede yer almaması merak konusu oldu. Onur Dilber’in canlandırdığı karakter için ayrılık kararı sezon finalinin ardından gündeme gelmişti.
TAŞACAK BU DENİZ GEZEP NEDEN YOK
Taşacak Bu Deniz’de Gezep karakterinin yeni sezonda yer almamasının nedeni, Onur Dilber’in oyuncu kadrosundan ayrılması. Dilber, sezon finalinin ardından yaptığı açıklamada Gezep’in yeni sezonda olmayacağını kendisinin de öğrendiğini, bu karara şaşırdığını ve üzüldüğünü belirtmişti. Yeni sezon bölümlerinde karakterin görülmemesinin ardından konu yeniden gündeme geldi.
ONUR DİLBER DİZİDEN AYRILDI MI?
Onur Dilber, Taşacak Bu Deniz’den ayrıldı ve yeni sezon kadrosunda yer almıyor. Oyuncu, ayrılık haberini sezon finalinin ardından kendisi duyurmuştu. Dilber’in açıklamasından sonra sosyal medyada ve bazı haberlerde ayrılığın perde arkasına ilişkin farklı iddialar gündeme gelse de oyuncu bu iddiaları reddetti.
Onur Dilber’in Taşacak Bu Deniz sonrasındaki yeni projesi de belli oldu. Oyuncu, KYN Yapım imzalı Hamal dizisinin kadrosuna katıldı. Dilber yeni dizide Mıhçı Hasan karakterine hayat verecek. Hamal’ın oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Fahriye Evcen, Caner Cindoruk ve Erdal Özyağcılar gibi isimler de bulunuyor. Dizinin senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.
ONUR DİLBER KİMDİR?
1982 yılında Trabzon'da doğan Onur Dilber, televizyon izleyicisi tarafından Seksenler dizisindeki Komiser Rıza karakteriyle tanındı. “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Gezep karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi edindi.
ONUR DİLBER OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Hamal - 2026
Taşacak Bu Deniz - 2025-2026
Doktor: Başka Hayatta - 2026
Fer - 2025
Son Bayram - 2025
Mükemmel Aile - 2024
Hudutsuz Sevda - 2023
Bizim Hoca: Sıkıntı Yok - 2023
Bizum Hoca: Bezdum da! - 2022
Bizum Hoca 2 - 2021
Ev Yapımı - 2020
Kapan - 2019
Dert Bende - 2019
Görevimiz Tatil - 2018
Yaşamak Güzel Şey - 2017
Oflu Hoca'nın Şifresi - 2014
Seksenler - 2012-2021
Papatyam - 2010