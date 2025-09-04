Hamza Aydoğdu kimdir? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Şu and Erzincan Valisi olarak görev alan Ağdoğdu ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor.

HAMZA AYDOĞDU KİMDİR?

1975 yılında Bitlis'te doğan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

üksek lisansını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde "Oğuz Atay ve Yusuf Atılgan'ın Eserlerinde Yabancılaşma" konulu çalışmasıyla, doktorasını ise Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Eserlerinde Eğitim Değerleri” isimli çalışması ile tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında Doçent unvanına sahiptir.

Çalışma hayatına ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığında Öğretmen olarak başladı. Daha sonra sırasıyla Bakanlık Müşaviri, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulundu. 9 Haziran 2020 tarihli ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aksaray Valisi olarak atandı. 10 Ağustos 2023 tarihinde Erzincan Valisi olarak atandı.