Hasan Akçakayalıoğlu kimdir?

Hasan Akçakayalıoğlu kimdir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hasan Akçakayalıoğlu kimdir?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk iş insanı Hasan Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu'nun genç yaşta hayatını kaybetmesi sosyal medyada yankı uyandırdı. Ölüm haberinin ardından kamuoyunda Hasan Akçakayalıoğlu'nun kim olduğu merak konusu oldu.

Türk iş insanı Hasa Akçakayalıoğlı ve eşi Zeynep Akçakayalıoğlu'nun kızı Defne Akçakayalıoğlu, ABD'nin Miami kentinde genç yaşta hayatını kaybetti.

Yaşanan kaybın ardında Hasan Akçakayalıoğlu'nun kim olduğu ve hangi işlerle uğraştığı merak konusu haline geldi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar...

Hasan Akçakayalıoğlu kimdir? - 1. Resim

HASAN AKÇAKAYALIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hasan Akçakayalıoğlu Türk iş insanıdır. Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucularından biridir. 

1963 yılında Ankara’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü tamamlandı. Yeditepe Üniversitesi’nde işletme üzerine ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde master yaptı.

1987 – 1993 yılları arasında Arthur Andersen & Andersen Danışmanlık’da müdür olarak iş kariyerine başladı. İktisat bankası, Demirbank,DHB bank, Bank Pozitif gibi bankalarda çalıştı.

HASAN AKÇAKAYALIOĞLU SERVETİ NE KADAR? 

Hasan Akçakayalıoğlu'nun serveti hakkında detaylı bir bilgi bulunmamaktadır. Şu anda Türkiye Golf Federasyonu yönetim kuruluğu üyeliği, Abdi İbrahim İlaç yönetim kuruluğu üyeliği, TFI TAB Gıda Yatırımları yönetim kurulu üyeliği, Ekspo Faktoring yönetim kurulu üyeliği ve Demir Kırgız Uluslararası Bankası başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

