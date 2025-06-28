Hasharia öldü mü? Prens dizisinde Hasharia ters köşesi izleyici şaşırttı

Genelde absürt mizah sahneleriyle izleyicileri kahkahaya boğan Prens dizisi, sezon finalinde Hasharia ile herkesi gözyaşlarına boğdu. Saksonya Dükü Philippe'nin beklenmedik dönüşü kafaları karıştırırken Thenio'nun kardeşi Hasharia'yı hedef alması sosyal medyada binlerce yorum aldı. Hasharia'nın ölüp ölmediği karakterin 4. sezondaki ilerleyişi merak edildi.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın kaleminden çıkan Prens dizisi, 27 Haziran Cuma günü Max platformunda yayınlanan üçüncü sezon finaliyle izleyicileri bir kez daha şaşkına çevirdi. Hem kahkaha hem gözyaşı vadeden bölümün ardından Hasharia öldü mü, ne oldu soruları hız kazandı. İzleyiciler senaristlerin Hasharia'nın akıbeti hakkındaki yorumlarını takip ediyor.

HASHARİA ÖLDÜ MÜ?

Prens dizisinin üçüncü sezon finali, izleyicileri duygusal derinliğiyle sarstı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Prenses Hasharia, abisi Thenio’nun okuyla vurulduğu an, dizinin mizahi temasını bir kenara bırakarak beklenmedik bir sahne olarak izleyicileri etkiledi.

Thenio’nun, güç ve ihanet çatışmaları arasında kendi kardeşini öldürmesi, dizinin ana temalarından olan aile bağlarının kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada dizinin hayranları “Hasharia gerçekten öldü mü?” sorusunu tartışırken karakterin akıbeti 4. sezonda belli olacak gibi görünüyor.

PRENS DİZİSİNDE HASHARİA'YA NE OLDU?

Prens’in üçüncü sezonu, Bongomya Krallığı’nın entrika dolu dünyasında geçen hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

Hasharia, Saksonya Prensi Philippe ile evlenme sürecinde yaşadığı olaylar ve Philippe'in kaybıyla dizinin en dikkat çekici karakterlerinden biri haline geldi.

Ancak sezon finalinde Thenio’nun güç savaşı ve ihaneti Hasharia’nın sonunu getirdi. Thenio’nun kendi kız kardeşini okla vurması gündem oldu.

HASHARİA ÖLECEK Mİ?

Hasharia'nın Thenio tarafından okla vurulduğu sahne, Prens dizisinin üçüncü sezon finaline damga vurdu. Hasharia'nın vurulduktan sonra Prens Philippe'in hayaletine elini uzatması karakterin hayatını kaybetmiş olacağı şeklinde yorumlandı. Ancak kesin olarak ölüp ölmediği 4. sezonda belli olacak.

PRENS 4. SEZON TARİHİ

4. sezonun ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Dizinin 4. sezonunun 2025 sonbaharında çıkabileceği iddiaları ortaya atılsa da yapım ekibi ve platformdan konuya ilişkin kesin bir açıklama gelmedi.