Hastane randevularına gelmeyenler 15 gün randevu alamayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü kabine toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, hastanelerdeki randevu sistemine ilişkin önemli adımların atılacağını duyurdu. Bakan Koca, hastane randevusuna gidilmezse uygulanacak yaptırımdan bahsetti. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Koca, hastanelerde yaşanan randevu aksaklıklarının ve kapasite sorunlarının ciddiyetini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

HASTANE RANDEVUSUNA GİDİLMEZSE YAPTIRIM UYGULANACAK

"Özellikle hastanelerdeki randevu alımı ve kullanımında yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bu sorunları gidermek için hastane yöneticilerimizle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Artan talebi karşılamak adına kapasitelerimizi genişletiyoruz. Ancak, mevcut kapasitenin etkin bir şekilde kullanılamaması da ciddi bir sorun teşkil ediyor. Randevu alan ancak gelmeyenlerin oluşturduğu atıl kapasiteyi önlemek için bazı önlemler alıyoruz.

Öncelikle, randevu alıp gelmeyenlerin 15 gün boyunca yeni randevu almasını kısıtlıyoruz. Bununla birlikte, son dakikada iptal edilen randevuların da sorun teşkil ettiğini görüyoruz. Bu nedenle, randevuya gelmeyecek olanlar dahi randevularını son iptal tarihinden önce iptal etmek zorunda olacaklar. Böylece, atıl kalan kapasiteyi minimuma indirerek, daha etkin bir sistem oluşturacağız."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Bakan Koca, önceki yılda 23 milyon, bu yılın ilk üç ayında ise 6 milyon kişinin randevu alıp gelmediğini belirterek, "Bu boşlukları önlemek için yeni bir uygulama başlatıyoruz. Artık randevuya gelmeyecek olanların randevularını son iptal tarihinden önce iptal etmeleri gerekecek. Aksi takdirde, bu kişilerin 15 gün boyunca yeni randevu alması engellenecek. Bu adımlarla, randevu sisteminin daha verimli hale gelmesini hedefliyoruz" dedi.

Ayrıca, Tip-1 diyabetli bireylerin insülin takibiyle ilgili yaşadığı sorunlara da değinen Koca, insülin sensörlerinin ücretsiz olarak dağıtılması konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu sensörlerin yerli üretimi için çalışmaların başladığını ve kısa süre içinde klinik kullanıma geçmeyi planladıklarını ifade etti.