Hatay Samandağ'da derinlerde gözüken köpek balığı sürüsü, dalgıç Akın Rıdvanoğlu'na heyecanlı anlar yaşattı

Akdeniz’in derinliklerine inen dalgıçlar karşılaştığı köpek balığı sürüsünü görüntülerken videoyu sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Tehlikeli ve heyecanlı anlar yaşayan Dalgıç Akın Rıdvanoğlu, o anları anlatırken Akdeniz'de köpek balığı var mı, bulunan türler de merak edilmişti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Akdeniz'in derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, derinlerde gördüğü köpek balığı sürüsünü gördüğü anları videoya aldı.

Akdeniz'de bulunan köpek balığı çeşitleri gündeme gelirken derinlerde köpek balığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan video ise izleyenlerin ilgisini çekti.

AKDENİZ'DE KÖPEK BALIĞI VAR MI, HANGİ TÜRLER?

Hatay'da Akdeniz'in derinliklerine dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştığı anları kamera kaydına aldı.

Birçok yer üstü zenginliği olan ve biyolojik çeşitliliğine sahip olan Hatay'da görülen köpek balığını, dalgıç Akın Rıdvanoğlu şu sözlerle anlattı:

“Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik.

Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu.

Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik.

Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir.

Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır”