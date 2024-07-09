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Hatay'da borunun içinden çıkan yılan şoke etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da borunun içinden çıkan yılan şoke etti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da bir buçuk metrelik yılan tarımsal sulamada kullanılan borunun içinden çıktı. Gören vatandaşların ağızları açıkta kalırken yılan telef oldu.

İlginç bir yılan haberi Hatay'ın Arsuz ilçesinden geldi. Kurtbağı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Vedat Köklü, tarlasında sulama yaparken suyun gelmediğini fark etti.

Durum üzerine boruları kontrol eden Köklü, borunun içinde bir cisim olduğunu anladı ve çubuk yardımıyla çıkarttı.

Boruya tıkayan şeyin yaklaşık 1 buçuk metrelik yılan olduğunu gören çiftçi, hayrete düştü. Telef olduğu görülen yılan, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

YILAN ZEHİRLİYMİŞ

43 yaşındaki Vedat Köklü, bir buçuk metrelik yılanın borunun içine girdiğini belirterek, “Boru tıkalıydı, borunun içinde bir şey olduğunu fark ettim. Borunun içinde yılan olduğunu bilmiyordum.

Bir anda çubukla kurcalarken 1 buçuk metrelik bir zehirli yılan olduğunu gördüm. Çubukla çektim yılanı, yılan zaten basınçtan dolayı ölmüştü. Yılan olduğunu fark etmemiştik, sonra çıkınca gördük yılanı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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