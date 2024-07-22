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Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

22 Temmuz Pazartesi günü Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Havaların ısınmasının ardından orman yangınlarının sayısı da giderek artmaya başladı.

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Kozaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yangın meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip öğrenildi.

HATAY ARSUZ ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahaleler sayesinde yangın saat 9.54 sıralarında kontrol altına alındı. 

Yangına 10 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 helikopter ve 2 uçak ile müdahale edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 0.2 hektar alan zarar gördü.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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