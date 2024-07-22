Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Temmuz 2024 10:30 - Güncelleme: 22 Temmuz 2024 10:37 - Güncelleme:

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22 Temmuz Pazartesi günü Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yangını ekipler tarafından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.