Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri

Mersin Stadyumu, Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Hatayspor ile Keçiörengücü arasındaki çekişmeli mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri ve detaylarını araştırıyor.

HATAYSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonu açılış haftasında gerçekleşecek bu mücadele, her iki takım için de sezona güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek ve maç, ligin ilk haftasındaki diğer önemli maçlarla birlikte futbolseverlerin ilgisini çekiyor.