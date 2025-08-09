Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri

Güncelleme:
Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri
TFF 1. Lig maçları bu hafta başladı. Geçtiğimiz sezon küme düşen Hatayspor, ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu. İşte, maç yayın bilgileri...

Mersin Stadyumu, Trendyol 1. Lig’in açılış haftasında Hatayspor ile Keçiörengücü arasındaki çekişmeli mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri ve detaylarını araştırıyor.

HATAYSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da beIN Sports MAX 1 kanalından canlı yayınlanacak. 

Hatayspor Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? 1. Lig maç yayın bilgileri - 1. Resim

HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Keçiörengücü maçı, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30’da Mersin Stadyumu’nda oynanacak. Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonu açılış haftasında gerçekleşecek bu mücadele, her iki takım için de sezona güçlü bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Karşılaşmayı Turgut Doman yönetecek ve maç, ligin ilk haftasındaki diğer önemli maçlarla birlikte futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

 

Balıkçılar "Vira Bismillah" demeye hazırlanıyor! İşte bu sezon bolluk yaşanacak balıklar
