Dizi dünyasından final haberleri gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Doğukan Güngör ve Kerem Alışık'ın yer aldığı Haysiyet dizisi için de karar verildi. Peki, Haysiyet dizisi final mi yapacak?

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Kanal D dizisi Haysiyet'in ekran macerasının sona ereceği öğrenildi. Haysiyet, geçtiğimiz günlerde maliyetleri azaltmak amacıyla indirim yapıldığı belirtilen diziler arasında yer almıştı. Ancak indirim haberleri ardından final kararı geldi. Peki, Haysiyet dizisi final mi yapacak?

HAYSİYET DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçen günlerde maliyetini düşürmek için indirim yapılan dizilerin başında gelen Haysiyet final yapıyor. Kerem Alışık’ı yeniden ekrana döndüren Kanal D’de ekrana gelen dizi 13. bölümde veda edecek.

Haysiyet dizisi final mi yapacak? Dizi için karar verildi

HAYSİYET DİZİSİ KONUSU

Haysiyet, birbirine taban tabana zıt iki ailenin hayat biçimleri, değerleri ve doğruları üzerinden yaşadığı çatışmayı; bu çatışmanın tam ortasında filizlenen imkansız bir aşkı ve kendi doğrularını korumaya çalışırken haysiyetleriyle sınanan iki ailenin hikâyesini anlatan güçlü bir aile dramıdır.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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