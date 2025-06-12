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Haziran seminer online mı, yüz yüze mi 2025? Bakan Tekin açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haziran seminer online mı, yüz yüze mi 2025? Bakan Tekin açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 Haziran dönemi öğretmen seminerlerinin online veya yüz yüze olup olmama durumunu açıkladı. 30 Haziran ise idari izinli sayılacak. Beş günlük mesleki çalışma programının detayları, eğitim camiasında merak konusu olurken seminerlerin içeriği ve uygulama şekli yoğun ilgi görüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ardından öğretmenler için düzenlenecek Haziran 2025 mesleki çalışma programının takvimini ve uygulama esaslarını paylaşıldı. Haziran seminer online mı, yüz yüze mi merak ediliyor. 

HAZİRAN SEMİNER ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ 2025?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamaya göre, 2025 Haziran dönemi mesleki çalışma programları 23-27 Haziran tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. Çevrimiçi seminer seçeneği bu yıl uygulanmayacak.

Bakan Tekin, öğretmenlerin talepleri doğrultusunda programı şekillendirdiklerini belirtirken yüz yüze eğitimin mesleki gelişimde daha etkili olduğuna vurgu yaptı. 

Öğretmenler görev yaptıkları okullarda veya istedikleri il ve ilçelerdeki MEB'e bağlı uygun eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak seminerlere katılabilir. Öğretmenşler, seminer için kendi okulları dışında başka bir ildeki okulu tercih edebilecek. 

Haziran seminer online mı, yüz yüze mi 2025? Bakan Tekin açıkladı - 1. Resim

HAZİRAN SEMİNERİ OKULDA MI YAPILACAK 2025?

2025 Haziran seminerleri, öğretmenlerin görev yaptıkları okullarda veya istedikleri il ve ilçelerdeki MEB’e bağlı uygun eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak. Öğretmenler, seminer için kendi okulları dışında başka bir ildeki bir okulu tercih edebilecek. 5 gün sürecek seminerlerde öğretmenler 30 Haziran'da idari izinli sayılacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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