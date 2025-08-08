Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne?

Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2018 yılında gösterime giren Hedefim Sensin filmi, televizyon ekranlarında izleyicisiyle bir araya geliyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar ise nerede çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı.

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı Hedefim Sensin’in yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor.

Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın yaşadıklarını konu eden Hedefim Sensin’in başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Üçlüye kadroda İlker Aksum, Zeynep Alkan, Bilge Yenigül ve Tarık Ünlüoğlu eşlik ediyor.

Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne? - 1. Resim

HEDEFİM SENSİN FİLMİ HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşti.

Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne? - 2. Resim

HEDEFİM SENSİN KONUSU NE?

Hedefim Sensin çiğ köfte satan Zekeriya Taştan’ın yaşadığı komik hikayeleri konu ediniyor. Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak para kazanır. Oldukça konuşkan biri olan bu genç adamın başına birçok şey gelir.

Bir gün konuşmaması gereken bir şeyi ağzından kaçırır. Ancak bu sefer başına büyük bir bela gelir ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Gökçeada'da yaşamaya başlayan Zekeriya’nın hayatında beklenmedik durumlar gelişir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Almanya silah ihracatını kesti, Netanyahu ateş püskürdü! "Hamas'ı ödüllendirdiniz"Dünya'ya komşu gezegen keşfedildi: Satürn ve Jüpiter'e benziyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?Malefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'de - HaberlerMalefiz konusu nedir, ne zaman ve nerede çekildi? Bu akşam TV'deGalatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? - HaberlerGalatasaray-Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?Marmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek? - HaberlerMarmaris su kesintisi sorgulama: MUSKİ, vatandaşları uyardı! Muğla'da sular ne zaman gelecek?Wednesday 3. sezon ne zaman? - HaberlerWednesday 3. sezon ne zaman?Mersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek? - HaberlerMersin Yenişehir su kesintisi listesi paylaşıldı! MESKİ duyurdu, Mersin'de sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...