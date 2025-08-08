Hedefim Sensin hangi köyde çekildi, konusu ne?

Senaryosunu Ata Demirer’in kaleme aldığı Hedefim Sensin’in yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor.

Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın yaşadıklarını konu eden Hedefim Sensin’in başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri yer alıyor. Üçlüye kadroda İlker Aksum, Zeynep Alkan, Bilge Yenigül ve Tarık Ünlüoğlu eşlik ediyor.

HEDEFİM SENSİN FİLMİ HANGİ KÖYDE ÇEKİLDİ?

Hedefim Sensin filminin çekimleri İstanbul ve Gökçeada'da gerçekleşti.

HEDEFİM SENSİN KONUSU NE?

Hedefim Sensin çiğ köfte satan Zekeriya Taştan’ın yaşadığı komik hikayeleri konu ediniyor. Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak para kazanır. Oldukça konuşkan biri olan bu genç adamın başına birçok şey gelir.

Bir gün konuşmaması gereken bir şeyi ağzından kaçırır. Ancak bu sefer başına büyük bir bela gelir ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Gökçeada'da yaşamaya başlayan Zekeriya’nın hayatında beklenmedik durumlar gelişir.