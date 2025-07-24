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HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi
Futbol, TFF 2.Lig, Ücretsiz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yeni nesil kanallarından biri olan HT Spor, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmaları yakından takip eden izleyiciler TFF 2.Lig ve TFF 3. Lig karşılaşmaları, HT spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekrana gelmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu ile HT Spor arasında sezon sonuna kadar önemli bir yayın anlaşmasına imza atıldı. Yapılan yeni sözleşmenin ardından, TFF 2. Lig ve 3.Lig maçlar bundan sonra HT Spor ekranlarında izlenilebilecek.

HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi - 1. Resim

Yaşanan bu gelişmenin ardından HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? sorularına cevap aranmaya başlandı. İşte HT Spor yayınları hakkında merak edile tüm detaylar...

HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi - 2. Resim

HT SPOR'DA MAÇLAR NASIL İZLENİR?

2. Lig ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı HT Spor'dur. Bu nedenle sezon boyunca birçok önemli karşılaşmayı ekran başına getiriyor. Karşılaşmalar HT Spor ekranlarından naklen ve kesintisiz olarak izlenebilir.

HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi - 3. Resim

HT Spor kanalını televizyonda izlemek için  kanalın frekans bilgilerini ve uydu alıcınıza taratmanız gerekiyor. Bunun dışında HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden ücretsiz canlı yayınlar takip edilebilir.

HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi - 4. Resim

HT SPOR PARALI MI?

HT Spor ücretsizdir. Uydu aracılığıyla HD ve şifresiz olarak izlenilebilir. TFF 2. ve 3.Lig maçları HT Spor'da tamamen ücretsiz ve şifresiz olarak sunulur.

HT Spor nasıl izlenir, paralı mı? HT Spor frekans bilgisi - 5. Resim

HT SPOR'UN 2025 YILI GÜNCEL FREKANS BİLGİSİ

İşte HT Spor’un Türksat 42° Doğu uydusu üzerindeki güncel frekans bilgileri:

  1. Frekans: 11837 MHz

  2. Polarizasyon: Dikey (Vertical - V)

  3. Sembol Oranı (SR): 30000

  4. FEC (Hata Düzeltme): 2/3

  5. Kapsama Alanı: Batı Beam

  6. Yayın Tipi: HD (Şifresiz)

  7. Paket: TÜRKSAT MPEG-4 PAKET 36

  8. Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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