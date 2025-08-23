Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? İşte 3. sezon başlangıç tarihi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman? İşte 3. sezon başlangıç tarihi
NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda’nın 3. sezonu merak konusu oldu. Seyirciler, başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in yer aldığı dizinin yeni sezon başlangıç tarihini araştırıyor.

Hudutsuz Sevda dizisinin 3. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in paylaştığı NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü sezon finali yapmıştı.

Dizideki birçok karakter ayrılık kararı alırken, seyirciler "Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor.

HUDUTSUZ SEVDA YENİ SEZON NE ZAMAN?

Güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicileri ekranlara kilitleyen Hudutsuz Sevda, Perşembe akşamları NOW TV'de yayınlanıyor. İki sezondur ilgiyle takip edilen dizinin 3. sezon başlangıç tarihi merak ediliyor.

Dizinin 25 Eylül 2025 Perşembe günü 3. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlandığı belirtiliyor.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDEN KİMLER AYRILDI?

Birçok oyuncunun veda ettiği Hudutsuz Sevda dizisi, 25 Eylül 2025 Perşembe günü 64. bölümüyle yeniden izleyicisiyle buluşacak. Diziden ayrılan karakterler ise şöyle:

  • Hayal Köseoğlu (Damla)

  • Elçin Zehra (Didem)

  • Miray Daner (Zeynep)

  • Yaren Yapıcı (Leyla)

  • Burak Çelik (Kaan)

  • Emre Törün (Şerif)

