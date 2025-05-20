Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri

Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hyundai INSTER Türkiye&#039;de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hyundai INSTER, Türkiye’de satışa sunuldu. Kompakt tasarımı ve 360 km menziliyle şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlıyor. Hyundai INSTER Türkiye fiyatı ve özellikleri merak ediliyor.

Hyundai’nin A segmentindeki elektrikli SUV’si INSTER, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Advance donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai INSTER, 360 km menzil, modern teknolojiler ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Yakında Türkiye’ye gelmesi beklenen aracın, elektrikli araç tutkunları bu yeni modeli heyecanla karşılıyor.

HYUNDAI INSTER TÜRKİYE FİYATI

Hyundai INSTER, Türkiye’de Advance donanım seviyesiyle 1 milyon 319 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatla, Hyundai Türkiye’deki en uygun fiyatlı elektrikli aracı konumuna yerleşmesini sağladı.

Hyundai Motor Türkiye, Inster ile 2025’te 1.500 adet satış hedeflerken online satış dönemini de başlatarak tüketicilere yeni bir satın alma deneyimi sunuyor. Aracın, 17 inç jantlar, LED farlar ve açılır sunroof gibi özellikleri bulunuyor.

Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri - 1. Resim

ÖZELLİKLERİ NELER?

Hyundai INSTER, 84,5 kW (115 hp) güç ve 147 Nm tork üreten elektrik motoruyla donatılmış, 46 kWh net kapasiteli NMC bataryasıyla karma kullanımda 360 km, şehir içinde ise 493 km’ye varan menzil sunuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlayan araç, 150 km/s maksimum hıza sahip ve 85 kW DC hızlı şarj ile %10-80 dolumu 30 dakikada gerçekleştiriyor.

Standart ısı pompası ve rejeneratif frenleme sistemi, Inster’ın enerji verimliliğini artırırken i-Pedal moduyla tek pedalla sürüş imkanı sağlıyor.

Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri - 2. Resim

Inster’ın 400V bataryasının 11 kW AC şarj ile 4,5 saatte dolduğunu vurgulayarak, aracın şehir içi kullanım için ideal olduğunu belirtti.

Advance donanım paketi, 10,25 inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj, katlanabilir ön koltuklar, şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme asistanı ve dur & kalk özellikli akıllı hız sabitleme gibi zengin özellikler sunuyor.

Araç, 3,825 mm uzunluk, 1,610 mm genişlik ve 2,580 mm aks mesafesiyle kompakt bir yapıya sahip. Kayar arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 238 litreden 351 litreye, koltuklar katlandığında ise 1,059 litreye ulaşıyor.

HYUNDAİ INSTER'IN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Inster, 85 kW DC hızlı şarj ile %10-80 dolumu 30 dakikada, 11 kW AC şarj ile ise tam dolumu 4,5 saatte tamamlıyor. Standart ısı pompası şarj verimliliğini artırıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Rusya'dan Ukrayna'ya harekete geçme çağrısı: İstanbul'daki mutabakatı hatırlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı? - HaberlerYarın okullar tatil mi ? Son dakika 21 Mayıs okullar açık mı?Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? İlk 10 gününün denk geldiği günler - HaberlerZilhicce ayı ne zaman başlayacak? İlk 10 gününün denk geldiği günlerAltın yeniden yükselecek mi? 20 Mayıs 2025 Salı gram altın ne kadar oldu? - HaberlerAltın yeniden yükselecek mi? 20 Mayıs 2025 Salı gram altın ne kadar oldu?Yenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman, canlı nereden izlenir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması heyecanla bekleniyor - HaberlerYenikapı Galatasaray kutlaması ne zaman, canlı nereden izlenir? Galatasaray şampiyonluk kutlaması heyecanla bekleniyorRick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında! - HaberlerRick and Morty 8.sezon ne zaman, nereden izlenir? Rick and Morty yeni sezon fragmanı yayında!Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuz Tekin kimdir? Yemekteyiz Yavuz Bey kaç puan aldı? - HaberlerZuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmacısı Yavuz Tekin kimdir? Yemekteyiz Yavuz Bey kaç puan aldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...