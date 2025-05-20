Hyundai INSTER Türkiye'de: İşte fiyatı ve elektrikli motor özellikleri

Hyundai INSTER, Türkiye’de satışa sunuldu. Kompakt tasarımı ve 360 km menziliyle şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlıyor. Hyundai INSTER Türkiye fiyatı ve özellikleri merak ediliyor.

Hyundai’nin A segmentindeki elektrikli SUV’si INSTER, Türkiye pazarına iddialı bir giriş yaptı. Advance donanım paketiyle satışa sunulan Hyundai INSTER, 360 km menzil, modern teknolojiler ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Yakında Türkiye’ye gelmesi beklenen aracın, elektrikli araç tutkunları bu yeni modeli heyecanla karşılıyor.

HYUNDAI INSTER TÜRKİYE FİYATI

Hyundai INSTER, Türkiye’de Advance donanım seviyesiyle 1 milyon 319 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatla, Hyundai Türkiye’deki en uygun fiyatlı elektrikli aracı konumuna yerleşmesini sağladı.

Hyundai Motor Türkiye, Inster ile 2025’te 1.500 adet satış hedeflerken online satış dönemini de başlatarak tüketicilere yeni bir satın alma deneyimi sunuyor. Aracın, 17 inç jantlar, LED farlar ve açılır sunroof gibi özellikleri bulunuyor.

ÖZELLİKLERİ NELER?

Hyundai INSTER, 84,5 kW (115 hp) güç ve 147 Nm tork üreten elektrik motoruyla donatılmış, 46 kWh net kapasiteli NMC bataryasıyla karma kullanımda 360 km, şehir içinde ise 493 km’ye varan menzil sunuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 10,6 saniyede tamamlayan araç, 150 km/s maksimum hıza sahip ve 85 kW DC hızlı şarj ile %10-80 dolumu 30 dakikada gerçekleştiriyor.

Standart ısı pompası ve rejeneratif frenleme sistemi, Inster’ın enerji verimliliğini artırırken i-Pedal moduyla tek pedalla sürüş imkanı sağlıyor.

Inster’ın 400V bataryasının 11 kW AC şarj ile 4,5 saatte dolduğunu vurgulayarak, aracın şehir içi kullanım için ideal olduğunu belirtti.

Advance donanım paketi, 10,25 inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları, Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj, katlanabilir ön koltuklar, şerit takip asistanı, ön çarpışma önleme asistanı ve dur & kalk özellikli akıllı hız sabitleme gibi zengin özellikler sunuyor.

Araç, 3,825 mm uzunluk, 1,610 mm genişlik ve 2,580 mm aks mesafesiyle kompakt bir yapıya sahip. Kayar arka koltuklar sayesinde bagaj hacmi 238 litreden 351 litreye, koltuklar katlandığında ise 1,059 litreye ulaşıyor.

HYUNDAİ INSTER'IN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Inster, 85 kW DC hızlı şarj ile %10-80 dolumu 30 dakikada, 11 kW AC şarj ile ise tam dolumu 4,5 saatte tamamlıyor. Standart ısı pompası şarj verimliliğini artırıyor.