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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? (2026 İBB burs başvurularında son durum)

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İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? (2026 İBB burs başvurularında son durum)
Başlık ResmiİBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? (2026 İBB burs başvurularında son durum)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları alındı. Başvuruların sona ermesi ardından gözler değerlendirme sürecine çevrildi. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Kredi Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını duyurması ardından diğer kurumların burs başvuru süreci de gündeme geldi. İBB burs başvuruları için süreç 6 Kasım'da sona erecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2026-2027 akademik yılında Genç Üniversiteli programı kapsamında üniversite öğrencilerine yıllık 20 bin TL eğitim desteği sağlayacak. 29 Eylül’de başlayan başvuru dönemi, 6 Kasım’da sona erecek. İşlemlerini tamamlayan öğrenciler ise destek almaya hak kazanıp kazanamayacaklarını öğrenmek için sonuçların duyurulmasını bekliyor. Başvuru sürecinin sonuna yaklaşılırken sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları belli oldu mu? Genç Üniversiteli eğitim desteği sonuçları ne zaman ilan edilecek?

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? (2026 İBB burs başvurularında son durum)
Başlık ResmiİBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? (2026 İBB burs başvurularında son durum)

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında ilan edilmişti. Bu yıl da benzeri şekilde Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde paylaşılması bekleniyor.

İBB, ödeme sürecine ilişkin ayrıntıları sonuçların ilan edilmesini izleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacak.

Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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