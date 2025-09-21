İBB burs başvurusu ne zaman 2025? Tarih verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Burs için başvuru tarihi hakkında açıklamada bulundu. 2025-2026 dönemi İBB burs başvurularının başlamasıyla beraber hesaplarına para yatırılacak olan öğrenciler rahat bir nefes alacak.

Öğrenciler başvuru işlemlerini sadece İBB’nin resmi adresi olan gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek.

İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN 2025?

İBB burs başvuru işlemleri 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09:00'da başvuru ekranı açılacak.

İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacaktır. Başvurular gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilecek.

İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

TC vatandaşı olmak

Başvurda bulunacak öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba hayatının kaybetmesi durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi olmak

Öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yıl sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

İBB BURS NE KADAR?

İBB'nin resmi internet sitesinde yer alan son güncel bilgi göre, 7.500 TL + 7.500 olmak üzere 2 taksit halinde ödeme yapılacaktır.