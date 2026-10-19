2026-2027 eğitim öğretim dönemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları için son haftaya girildi. Yeni dönemde “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” kapsamında 125 bin üniversite öğrencisine eğitim desteği sağlayacak. Burs başvurusunu kaçırmak istemeyen öğrencilerin belirtilen tarihlerde başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?

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İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları eylül ayının son haftasından bu yana devam ediyor. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden gerçekleştirebilecek. 29 Eylül 2026 tarihinde başlayan İBB burs başvuruları 23 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

İBB burs başvurusunda son günlere girildi! İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?

İBB BURS BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk haftasında ilan edilmişti. Takviminde benzer şekilde ilerlemesi durumunda Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde paylaşılması bekleniyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Bu yıl da kişi başı 20.000 TL ile genç üniversitelilere destek verilecek.

İBB burs başvurusunda son günlere girildi! İBB burs başvuruları ne zaman bitecek?

İBB BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI

Başvuru Genel Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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